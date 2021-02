‘അവർ വീട്ടിലായിരുന്നെങ്കിലും മരിക്കില്ലേ’; കർഷകരെ ആക്ഷേപിച്ച് ഹരിയാന കൃഷിമന്ത്രി

ചണ്ഡിഗഡ് ∙ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ മരിച്ചവരെക്കുറിച്ചു വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി ഹരിയാന കൃഷിമന്ത്രി ജെ.പി.ദലാൽ. അവർ വീട്ടിലായിരുന്നെങ്കിലും മരിക്കുമായിരുന്നില്ലേ എന്നായിരുന്നു ദലാലിന്റെ പ്രസ്താവന. വിവാദമായതോടെ അദ്ദേഹം പിന്നീടു ക്ഷമ ചോദിച്ചു.

‌ഡൽഹി അതിർത്തിയിലെ സമരത്തിനിടെ 200 കർഷകർ മരിച്ചതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി. ‘അവർ വീട്ടിലായിരുന്നെങ്കിലും മരിക്കുമായിരുന്നില്ലേ? ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ലക്ഷം വരെയുള്ള ആളുകളിൽ 200 പേർ ആറു മാസത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കില്ലേ? ഒരാൾ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരിക്കുന്നു, മറ്റൊരാൾ അസുഖം ബാധിച്ചും.. അവരോട് എനിക്ക് അഗാധമായ സഹതാപമുണ്ട്’– ചിരിച്ചുകൊണ്ടു ദലാൽ പറഞ്ഞു.

കേന്ദ്രത്തിന്റെ മൂന്നു കാർഷിക നിയമങ്ങൾക്കെതിരായി നവംബർ മുതൽ ഡൽഹി അതിർത്തികളിൽ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന, പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിനു കർഷകരാണു സമരം ചെയ്യുന്നത്. അതിശൈത്യത്തിൽ മാസങ്ങളായി സമരമിരിക്കുന്നവരിൽ നിരവധി കർഷകർ ഹൃദയാഘാതം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ മരിച്ചു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു മന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം.



പ്രസ്താവന വളരെ വേഗം വിവാദമായി. നിർവികാരനായ ഒരാൾക്കു മാത്രമെ ഇങ്ങനെ പറയാനാകൂയെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രൺദീപ് സിങ് സുർജേവാല വിമർശിച്ചു. മണിക്കൂറുകൾക്കുശേഷം മന്ത്രി തന്റെ പ്രസ്താവന വളച്ചൊടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചു രംഗത്തെത്തി. തന്റെ പ്രസ്താവനകൾക്കു തെറ്റായ അർഥം നൽകിയതായി അഭിപ്രായപ്പെട്ട ദലാൽ, ആരെയെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നതായും പറഞ്ഞു. കർഷകരുടെ ക്ഷേമത്തിനായി തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ആരു മരിച്ചാലും വേദനയുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി.



