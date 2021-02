ജയിച്ച സീറ്റ് തോറ്റവർക്കോ? ചോദ്യമുയർത്തി കാപ്പൻ; കൂത്തുപറമ്പിൽ ഉത്തരമെന്ത്?

കണ്ണൂർ∙ ജയിച്ച സീറ്റ് തോറ്റ പാർട്ടിക്കു വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്നു പറയുന്നത് എന്തു ന്യായമാണെന്ന ചോദ്യമുയർത്തിയാണു മാണി സി.കാപ്പൻ പാലായിൽ കലാപമുയർത്തി എൽഡിഎഫ് വിട്ടത്. ജയിച്ച സീറ്റ് തോറ്റ പാർട്ടിക്കു കൊടുക്കാൻ സിപിഎം തയാറാകുമോ എന്നും കാപ്പൻ ചോദിക്കുന്നു. ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വരേണ്ടതു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൂത്തുപറമ്പിൽനിന്നാണ്. മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവിടെ മത്സരിച്ചു തോറ്റ കെ.പി.മോഹനനു വേണ്ടി എൽജെ‍ഡിയാണു കൂത്തുപറമ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. കൂത്തുപറമ്പ് എൽജെഡിക്കു കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ കാപ്പനോടു ചെയ്തതു നീതിയല്ലെന്നു സിപിഎം സമ്മതിക്കേണ്ടിവരും. എന്നാൽ കെ.കെ.ശൈലജയെ ഇവിടെത്തന്നെ വീണ്ടും മത്സരിപ്പിക്കണമെന്ന പ്രാദേശിക വികാരം സിപിഎമ്മിൽ ശക്തമാണ്.

പിണറായി വിജയനെ ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തിച്ച മണ്ഡലമാണു കൂത്തുപറമ്പ്. 1970ലെ കന്നി വിജയത്തിനു ശേഷം 1977ലും 1991ലും കൂത്തുപറമ്പിൽനിന്നു പിണറായി നിയമസഭയിലെത്തി. 1980ൽ എംവിആറും 82ൽ പി.വി.കുഞ്ഞിക്കണ്ണനും 87ൽ കെ.പി.മമ്മുവും 96ൽ കെ.കെ.ശൈലജയും സിപിഎം സ്ഥാനാർഥികളായി ഇവിടെനിന്നു വിജയിച്ചു. 2001ൽ ജയിച്ചതു പി.ജയരാജൻ. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കേസിനെത്തുടർന്നു ജയരാജന്റെ നിയമസഭാംഗത്വം കോടതി റദ്ദാക്കിയശേഷം 2005ൽ ഇവിടെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പു നടന്നപ്പോൾ അന്നത്തെ നിയമസഭയിലെ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തി (45425)നായിരുന്നു ജയരാജൻ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. 2006ലും ജയരാജൻ എംഎൽഎയായി.

കെ.പി.മോഹനൻ മത്സരിച്ചുപോന്ന പെരിങ്ങളം മണ്ഡലം ഇല്ലാതാവുകയും മോഹനന്റെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് ജനത പാർട്ടി യുഡിഎഫിലെത്തുകയും ചെയ്തശേഷമായിരുന്നു 2011ലെ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പ്. കൂത്തുപറമ്പിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ മോഹനൻ വിജയിച്ചു. പുനർനിർണയത്തിൽ പഴയ കൂത്തുപറമ്പ് മണ്ഡലത്തിനു കാര്യമായ രൂപമാറ്റം സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലും 1970നു ശേഷം കൂത്തുപറമ്പിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയല്ലാത്തൊരാൾ ജയിക്കുന്നത് ആദ്യമായിരുന്നു. ഇടതു സ്ഥാനാർഥിയായി 70നുശേഷം സിപിഎമ്മിനു പുറത്തുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നതും ആദ്യമായിരുന്നു. മോഹനനെതിരെ ഇടതു സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചത് ഐഎൻഎൽ നേതാവായിരുന്ന എസ്.എ.പുതിയവളപ്പിലാണ്. മണ്ഡലം ഐഎൻഎല്ലിനു നൽകിയതിനെതിരെ സിപിഎമ്മിൽ പ്രാദേശികമായി കടുത്ത പ്രതിഷേധമുയർന്നിരുന്നു.

കെ.പി.മോഹനൻ

2016ൽ മണ്ഡലം തിരികെ ഏറ്റെടുത്ത സിപിഎം ഇവിടെ കെ.കെ.ശൈലജയെ മത്സരിപ്പിച്ചു. മോഹനനെ തോൽപിച്ച് കെ.കെ.ശൈലജ 12,291 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണു മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. അഞ്ചു ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ട കൂത്തുപറമ്പ് വെടിവയ്പിന്റെ പേരിൽ സിപിഎമ്മിന്, പ്രത്യേകിച്ച് യുവജന സംഘടനകൾക്ക് ഏറെ വൈകാരിക ബന്ധമുള്ള മണ്ഡലമാണു കൂത്തുപറമ്പ്. എന്നാൽ മുന്നണി മാറി വീണ്ടും എൽഡിഎഫിലെത്തിയ എൽജെഡി കെ.പി.മോഹനനായി കൂത്തുപറമ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

പെരിങ്ങളം മണ്ഡലത്തിൽ ദീർഘകാലം എംഎൽഎയായിരുന്നു കെ.പി.മോഹനന്റെ പിതാവ് പി.ആർ.കുറുപ്പ്. അച്ഛന്റെ മരണശേഷം പെരിങ്ങളം മണ്ഡലം ഇല്ലാതാകുന്നതുവരെ ഇവിടെ മോഹനനായിരുന്നു എംഎൽഎ. അന്നത്തെ പെരിങ്ങളം മണ്ഡലത്തിന്റെ അധികഭാഗങ്ങളും ഇന്നു കൂത്തുപറമ്പിലാണ്. പഴയ കൂത്തുപറമ്പിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സമീപ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കു പോവുകയും ചെയ്തു. ആ നിലയ്ക്കുള്ള വൈകാരിക ബന്ധം മണ്ഡലത്തോടു കെ.പി.മോഹനനുമുണ്ട്. കൂത്തുപറമ്പ് എൽജെഡിക്കു ലഭിക്കുമെന്ന സൂചന സിപിഎം നേതൃത്വം നൽകിയതായി എൽജെഡി നേതാക്കൾ പറയുന്നു. സിപിഎം ഇതു പരസ്യമായി സമ്മതിക്കുന്നില്ല.

പിണറായി സർക്കാരിലെ ഏറ്റവും ജനകീയയായ മന്ത്രിയെ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽനിന്നു മാറ്റുകയെന്ന പ്രതിസന്ധി സിപിഎമ്മിനു മുൻപിലുണ്ട്. കെ.കെ.ശൈലജയ്ക്കു സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരു മണ്ഡലം കണ്ണൂരിൽ ഉറപ്പിക്കുകയും വേണം. തിരിച്ചുപിടിച്ച മണ്ഡലം തോറ്റയാൾക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിനെതിരായ പ്രാദേശിക വികാരം തണുപ്പിക്കൽ പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാകും.

