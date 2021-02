മിഠായി നൽകാമെന്നുപറഞ്ഞ് 5 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം; നാൽപതുകാരൻ പിടിയിൽ

മലപ്പുറം∙ വീടിനു സമീപം സൈക്കിളിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന അഞ്ചു വയസ്സുകാരിയെ മിഠായി നൽകാമെന്നു പറഞ്ഞു പ്രലോഭിപ്പിച്ച് പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ യുവാവ് പിടിയിൽ. പത്തപ്പിരിയം സ്വദേശി ഇല്യാസ് (40) ആണ് പിടിയിലായത്. ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.

പെൺകുട്ടിയെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയത്. പുറത്തു പറയരുതെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തതായി കുട്ടി പറയുന്നു. ഭയന്നു വിറച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങവെ സൈക്കിളിൽനിന്നു വീണ് കുട്ടിക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു.

കരഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തിയ കുട്ടിയോട് മാതാവ് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് വിവരം അറിഞ്ഞത്. സംഭവമറിഞ്ഞ് പ്രദേശവാസികൾ യുവാവിനെ തടഞ്ഞുവച്ച് പൊലീസിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു.

