മികച്ച സ്ഥാനാർഥിക്ക് മണ്ഡലം സർവേ; ‘മൂന്നിലൊന്നറിയാൻ’ എഐസിസി

കോട്ടയം ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിൽ സീറ്റ് കിട്ടാൻ എന്തു ചെയ്യണം. ഇക്കുറി സീറ്റ് കിട്ടാനും മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടർമാർ കനിയേണ്ട സ്ഥിതിയാണ്. ഇതാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തലവേദനയും. വിജയ സാധ്യതയുളള സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ കണ്ടെത്താൻ എഐസിസി നേരിട്ടാണ് രഹസ്യ സർവേ നടത്തുന്നത്.

മുൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമാണ് ഇക്കുറി സർവേ. ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും വിജയ സാധ്യതയുള്ള മൂന്നു പേരുടെ പേരുകൾ സർവേ വഴി എഐസിസി ശേഖരിക്കും. മണ്ഡലത്തിൽ ആളുകളെയും നേതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായം തേടിയല്ല ഇത്തവണ സർവേ. പകരം വിജയ സാധ്യതയും സീറ്റ് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുമായ നേതാക്കളുടെ പേരുകൾ സർവേ സംഘത്തിന്റെ പക്കലുണ്ട്.

ഈ പേരുകൾ പൊതുജനങ്ങൾ, വിവിധ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർ, വ്യത്യസ്ത കൂട്ടായ്മകൾ എന്നിവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തും. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്തുണ കിട്ടുന്ന മൂന്നു പേരെ സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.

സർവേയുടെ രീതി സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് ഇതിനകം മനസിലായിട്ടുണ്ട്. അതോടെ നേതാക്കഉും ഉണർന്നു. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സർവേ സംഘം വരാമെന്ന് നേതാക്കൾ കരുതുന്നു. പ്രവർത്തകരോടും സുഹൃത്തുക്കളോടും ആരെങ്കിലും പേരു ചോദിച്ചാൽ മറക്കാതെ സ്വന്തം പേരും കഴിവും ഉറപ്പിച്ചു പറയണം എന്നു ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നേതാക്കൾ.

English Summary: AICC survey to find best candidate in constituencies for Kerala Assembly Elections 2021