എൽപിജി വിലവർധന: സിലിണ്ടർ മേശപ്പുറത്തുവച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ വാർത്താസമ്മേളനം

ന്യൂഡൽഹി∙ എൽപിജിയുടെ വില 50 രൂപ കൂട്ടിയതിനു പിന്നാലെ പാചകവാതക സിലിണ്ടർ മേശപ്പുറത്തുവച്ച് കോൺഗ്രസിന്റെ വാർത്താസമ്മേളനം. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഗാർഹിക ഉപയോഗത്തിനുള്ള 14.2 കിലോഗ്രോ സിലിണ്ടറിന്റെ വില 50 രൂപ വർധിപ്പിച്ചത്. ഇതിനെതിരെ കോൺ‌ഗ്രസ് തിങ്കളാഴ്ച നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് മേശപ്പുറത്ത് 2 സിലിണ്ടറുകൾ വച്ചത്.

മോദി സർക്കാർ കർഷകരുടെ മാത്രമല്ല ഓരോ വീട്ടമ്മയുടെയും സാധാരണക്കാരന്റെയും നടുവൊടിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സുപ്രിയ ശ്രീനാടെ പറഞ്ഞു. പത്ത് ദിവത്തിനിടെ 75 രൂപയാണ് എൽപിജിക്ക് വർധിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 4ന് 25 രൂപ വില വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ ഡിസംബറിലും രണ്ടു തവണ വില വർധിപ്പിച്ചതായി സുപ്രിയ പറഞ്ഞു.



എൽപിജിയുടെ വില വർധനയും ബജറ്റിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ അധിക എക്സൈസ് തീരുവയും സർക്കാർ പിന്‍വലിക്കണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പെട്രോൾ, ഡീസൽ വർധനയ്ക്കെതിരെയും പാർട്ടി രൂക്ഷമായി പ്രതികരിച്ചു. തുടർച്ചയായ ഏഴാം ദിവസമാണ് ഇന്ധനവില വർധിക്കുന്നത്. വില വർധന സർക്കാർ കാര്യമാക്കുന്നേയില്ലെന്നും തീരുവ വർധിച്ചതിലൂടെ 24 ലക്ഷം കോടി രൂപ സർക്കാരിന് അധികമായി കിട്ടിയെന്നും സുപ്രിയ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

English Summary: After LPG Price Hike, Congress Holds Presser With Cylinders On Table