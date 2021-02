ഭോപാൽ∙ മധ്യപ്രദേശിൽ ബസ് കനാലിലേക്കു മറിഞ്ഞ് 32 മരണം. സിദ്ധിയിൽ നിന്ന് സത്‌നയിലേക്കു 54 യാത്രക്കാരുമായി പോകുകയായിരുന്ന ബസ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കനാലിലേക്കു മറിയുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ ഏഴരയോടെ രാംപുരിൽ വച്ചായിരുന്നു അപകടം.

ബസ് പൂർണമായും കനാലിൽ മുങ്ങിത്താണു. സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏഴുപേരെ രക്ഷിച്ചു.

English Summary: 32 Dead As Bus Falls Into Canal In Madhya Pradesh, More Feared Drowned