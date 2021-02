കോട്ടയം∙ കേരളത്തിൽ 4000 കടന്ന് ആകെ കോവിഡ് മരണം. രാജ്യത്ത് പ്രതിദിന കോവിഡ് മരണങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും കേരളമാണ്. നിലവിൽ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിദിന മരണം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. പ്രതിദിന മരണങ്ങളിൽ 70.37 ശതമാനവും മഹാരാഷ്ട്ര, കേരളം, പഞ്ചാബ്, തമിഴ്നാട്, ചത്തിസ്ഗഢ് എന്നീ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമാണ്. എന്നാൽ കേരളത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയുള്ള കേന്ദ്ര ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ വാർത്താസമ്മേളനം നടന്ന് ഏതാനും മണിക്കൂറിനകമാണു മറുപടിയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെത്തിയത്.

കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് മരണനിരക്കിനെ സാധൂകരിക്കാൻ രാജ്യാന്തര റിപ്പോർട്ട് ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കു മുന്നിലെത്തിച്ചു. ലോകത്തെ വിവിധ സർവകലാശാലകളും വിദഗ്ധരും ചേർന്നു തയാറാക്കിയ 2019-20ലെ എക്സസ് ഡെത്ത് (മോർട്ടാലിറ്റി) അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ടിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശദീകരണം. തൊട്ടു മുൻപത്തെ വർഷം നടന്ന മരണങ്ങളും എണ്ണവും നടപ്പു വർഷം അതേഘട്ടത്തിൽ എത്ര മരണം നടന്നു എന്നതും താരതമ്യം ചെയ്തു തയാറാക്കുന്നതാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട്.

മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ ഈ വർഷം മരണം കൂടുന്നതാണ് ‘എക്സസ് മോർട്ടാലിറ്റി’. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ മരണം എത്രമാത്രം കൂടുതലാണെന്നറിയാൻ ഏറെ സഹായകരമാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയുള്ള പഠനം. പ്രതിദിനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ 77 രാജ്യങ്ങളിലെ ‘മോർട്ടാലിറ്റി ഡേറ്റസെറ്റ്’ പരിശോധിച്ചാണ് ഗവേഷകർ റിപ്പോർട്ട് തയാറാക്കിയത്. 50 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള ആഴ്ചതോറുമുള്ള ഡേറ്റയും 25 രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുള്ള പ്രതിമാസ ഡേറ്റയുമാണ് പരിശോധിച്ചത്. 2 രാജ്യങ്ങളിലെ ത്രൈമാസ ഡേറ്റയും.

അതു പ്രകാരം കോവിഡ് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിച്ച ചില രാജ്യങ്ങളിൽ വാർഷിക മരണനിരക്ക് മുൻവർഷത്തേക്കാളും 50% വരെ വർധിച്ചു. അമേരിക്കയിൽ 14% മരണങ്ങളാണ് 2019നെ അപേക്ഷിച്ച് 2020ൽ ഉണ്ടായത്. ഫ്രാൻസിൽ 8%, ഇറ്റലി 10%, സ്വീഡനിൽ 11%. യുകെയിൽ 13% എന്നിങ്ങനെയാണ് 2019നേക്കാൾ 2020ല്‍ മരണം വർധിച്ചത്. എന്നാൽ ചില രാജ്യങ്ങളിൽ കോവി‍ഡ് കാരണമുണ്ടായ മരണം മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ 5% വരെ കുറഞ്ഞ നിലയിലായിരുന്നു. 51 രാജ്യങ്ങളില്‍ മരണം ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ന്യൂസീലൻഡിൽ 6 ശതമാനവും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ 3 ശതമാനവും കോസ്റ്ററിക്കയിൽ 3 ശതമാനവും മുൻ വർഷത്തേക്കാൾ മരണം കുറഞ്ഞു.

ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾ കോവിഡ് മരണനിരക്ക് കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത പ്രശ്നമുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു. ലഭ്യമായ വിവരം പരിശോധിച്ചതിൽനിന്നു വ്യക്തമായത്, ലോകത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മരണങ്ങളേക്കാൾ 1.6% അധികം കോവിഡ് മരണങ്ങൾ യഥാർഥത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. 2021 ജനുവരി 27നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഈ റിപ്പോർട്ടിനെയാണ് കേരളത്തിന്റെ കോവിഡ് മരണം വിശദീകരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടുപിടിച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ മരണനിരക്ക് കൃത്യമായി മോർട്ടാലിറ്റി ഡേറ്റ സെറ്റിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതിനാൽ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ 100% ജനന–മരണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇതിന്റെ റജിസ്റ്ററും സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

അതുപ്രകാരം 2,63,901 മരണമാണ് 2019ലുണ്ടായത്. 2020ൽ 2,34,536 മരണവും. 2019നെ അപേക്ഷിച്ച് 2020ൽ 29,365 മരണങ്ങളുടെ കുറവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്നു ചുരുക്കം. ഏകദേശം 11.2% കുറവാണ് 2020ൽ കേരളത്തിലെ മരണസംഖ്യയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എക്സസ് മോർട്ടാലിറ്റി നിരക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് കുറഞ്ഞു. ലോക്ഡൗൺ നടപടികൾ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കുകയും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായാണ് മരണസംഖ്യ കുറയ്ക്കാനായതെന്നാണ് എക്സസ് മോർട്ടാലിറ്റി അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കേരളത്തിലും കോവിഡ് മരണം കുറയ്ക്കാൻ നടപ്പാക്കിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായെന്നാണ് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രതിദിന മരണങ്ങളിൽ വർധനവ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോവിഡ് മരണനിരക്കുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന് ഇപ്പോഴും കേരളമാണ്–0.4%. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾ പടിപടിയായി മരണനിരക്ക് കുറച്ചപ്പോൾ കേരളം മാസങ്ങളായി ഒരേ നില തുടരുകയാണ്. ജനുവരിയേക്കാൾ ഈ മാസം മരണസംഖ്യ കുറവാണ്. ജനുവരിയിൽ ആദ്യ 15 ദിവസം 343 പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചപ്പോൾ ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇതേ കാലയളവിൽ 255 പേരാണു മരിച്ചത്.

മാർച്ച് അവസാന ആഴ്ചയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ആദ്യ കോവിഡ് മരണം. മരണസംഖ്യ ആയിരത്തിലെത്തിയതാകട്ടെ ആറു മാസത്തിനിപ്പുറം ഒക്ടോബർ 11നും. അവിടെനിന്നു മരണം 2000ത്തിലെത്താൻ 41 ദിവസമെടുത്തു. മൂവായിരത്തിലെത്താൻ 38 ദിവസം. നാലായിരത്തിലെത്താൻ വേണ്ട‍ിവന്നത് 49 ദിവസവും. മരണസംഖ്യ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിജയം കാണുന്നുവെന്നാണ് ഈ കണക്കുകളെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതിനിടെ, കേരളത്തിലെ കോവിഡ് മരണങ്ങളെല്ലാം ആരോഗ്യവകുപ്പ് കൃത്യമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന ആരോപണവും ശക്തമാണ്. ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ ഉൾപ്പെടെ ഇതു സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടും സർക്കാര്‍ മറുപടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

English Summary: What is World Excess Mortality Dataset and How it related to Kerala's Covid Death Numbers?