‘സമരം തീർക്കാൻ ചർച്ച വേണോയെന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കും; കാപ്പൻ കാണിച്ചത് വഞ്ചന’

തിരുവനന്തപുരം∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ സമരത്തിനു നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവരാണ് സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരുമായി ചർച്ച നടത്തണോയെന്നു തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി. സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്കതു മനസിലാകുന്നുമുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

സാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കായി ചെയ്യുന്നതിനു സർക്കാരിനു തടസമില്ല. മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചേ സർക്കാരിനു ജോലി നൽകാന്‍ കഴിയൂ. തങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് ജോലി തരണമെന്നു പറഞ്ഞാൽ അർഹതയുണ്ടെങ്കിലേ ജോലി ലഭിക്കൂ. ഇക്കാര്യത്തിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പുലർത്തിയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോയിട്ടുള്ളതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, എൽഡിഎഫിനോട് മാത്രമല്ല നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോടും തിരഞ്ഞെടുത്തവരോടും മാണി സി.കാപ്പൻ വഞ്ചനയാണ് കാണിച്ചതെന്നും അത് ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മോഹം നടന്ന രീതിയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. നാട്ടുകാരെയും എൽഡിഎഫ് എന്ന നിലയിൽ സഹായിച്ചവരെയും കാണാത്ത നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: CM Pinarayi Vijayan on PSC Rank Holders and Mani C Kappan