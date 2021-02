കോട്ടയം∙ കേരളത്തിൽ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്നവരെ പരിഗണിക്കാത്ത സിപിഎമ്മിന് ബംഗാളിൽ മറ്റൊരു മുഖം. മമത ബാനർജിയുടെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ തൊഴിലില്ലായ്മയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സിപിഎം പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നത്. അതിനിടെ, ഇടത് യുവജന സംഘടനകള്‍ നടത്തിയ മാര്‍ച്ചില്‍ പരുക്കേറ്റ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്തു.

തൊഴിലിനും മികച്ച സൗകര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച നടത്തിയ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് മാര്‍ച്ചിനിടെ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാര്‍ജില്‍ പരുക്കേറ്റ ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ മൈദുല്‍ അലി മിദ്ദയാണ് മരിച്ചത്. മൈദുലിന്‍റെ കൊലപാതകത്തിന് ഉത്തരവാദി മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജിയാണെന്നാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ ആരോപണം. മരണത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി ഇടത് സംഘടനകള്‍ പ്രകടനം നടത്തിയിരുന്നു. മൈദുലിന്‍റെ മരണം ആത്മഹത്യയാണെന്ന തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ പ്രസ്താവനക്കെതിരെയും പ്രതിഷേധം ശക്തമാണ്.

കേരളത്തിൽ പിൻവാതിൽ നിയമനങ്ങൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളെ എതിർക്കുന്ന സിപിഎമ്മാണ് ബംഗാളിൽ മമത ബാനർജി സർക്കാരിനോട് തൊഴിലിനു വേണ്ടി പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നത്. കേരളത്തിൽ പിഎസ്‌സി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരം രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് കോൺഗ്രസിനെയും എതിർക്കുന്ന സിപിഎം ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ചേർന്നാണ് മമതയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്.

English Summary: When it comes to employment, CPM has double stand in Kerala & Bengal