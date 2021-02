ലാലുവിനെ പൂട്ടാൻ പുതിയ തന്ത്രവുമായി സിബിഐ

റാഞ്ചി∙ കാലിത്തീറ്റക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് മുന്നര വർഷമായി ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ബിഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ആർജെഡി അധ്യക്ഷനുമായ ലാലുപ്രസാദ് യാദവ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് തടയാൻ പുതിയ തന്ത്രവുമായി സിബിഐ. ലാലുവിന്റെ ജയിൽ ശിക്ഷാ കാലാവധി സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സിബിഐ, കേസ് കോടതിയിൽ എത്തുന്നത് പരമാവധി നീട്ടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന ആരോപണം ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. ബിജെപിയുടെയും ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ്കുമാറിന്റെയും താളത്തിനൊത്ത് കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി തുള്ളുകയാണെന്ന് ആർജെഡി ആരോപിച്ചു.

വെള്ളിയാഴ്ച കേസ് പരിഗണിച്ച ജാർഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ഫെബ്രുവരി 15 നകം ജയിൽ വാസം സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസിയോട് നിർദേശിച്ചു. നേരത്തെ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിനു പിന്നാലെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ നാലാഴ്ച സമയം നൽകണമെന്ന് സിബിഐ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും 3 ദിവസം മാത്രമേ അനുവദിക്കാനാവുകയുള്ളുവെന്ന പറഞ്ഞ കോടതി കേസ് 19ന് പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റി.

സമയം ചോദിച്ച് വൈകിപ്പിക്കൽ

ലാലുപ്രസാദ് യാദവ്

കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 2 കേസുകളിൽ ജാർഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതി ലാലുവിനു നേരത്തെ ജാമ്യം നൽകിയിരുന്നു. മുന്നാമത്തെ കേസിലെ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കൽ പരമാവധി വൈകിപ്പിക്കുയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് സിബിഐയുടെ നീക്കത്തിനു പിന്നിലെന്ന് ലാലുവിന്റെ വേണ്ടി ഹാജരായ കപിൽ സിബലും ദേവർഷി മണ്ഡലും ആരോപിച്ചു. ലാലുവിന്റെ പ്രായാധിക്യവും ആരോഗ്യ സ്ഥിതിയും കണക്കാക്കി ജാമ്യം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അട്ടിമറിക്കാൻ നീക്കം നടക്കുന്നതായി ആർജെഡി നേതാക്കൾ നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് റാഞ്ചി റിംസ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ലാലുവിനെ ഡൽഹി എയിംസിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മാറ്റിയിരുന്നു.

കാലിത്തീറ്റക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് 2017 ഡിസംബർ 23 മുതൽ ബിഹാർ മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുകയാണ്.

സിബിഐയോട് കണ്ണുരുട്ടി കോടതി

ലാലുപ്രസാദ് യാദവ്, തേജസ്വി യാദവ്

ഡുംക ട്രഷറി കേസിൽ പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി ലാലു പ്രസാദ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് 2 വകുപ്പികളിലായി 7 വർഷം വീതം ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. മൊത്തം ശിക്ഷയുടെ പകുതിയായ 42 മാസം ലാലു ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞതായും അതിനാൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നും ലാലുവിന്റെ അഭിഭാഷകരായ കപിൽ സിബലും മണ്ഡലും കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇരു കക്ഷികളുടെയും വാദം കേട്ട ഹൈക്കോടതി 15നകം ലാലു കസ്റ്റഡിയിൽ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കാൻ നിർദേശിച്ചു. അനാവശ്യമായി സമയം നീട്ടി ചോദിച്ചും തടസ്സവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചും കോടതിയുടെ സമയം കളയരുതെന്ന് ജസ്റ്റീസ് അപരേഷ് കുമാർ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ സിബിഐ അഭിഭാഷകനോട് വാക്കാൽ റൂൾ നൽകി.

ശിക്ഷാ കാലാവധി പകുതി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടു കേസുകളിൽ ലാലുവിന് ഹൈക്കോടതി ജാമ്യം നൽകിയെങ്കിലും പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും കേസിൽ കഴിഞ്ഞവർഷം ഒക്ടോബറിലാണ് ലാലു ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയത്. ഡുംക ട്രഷറി ക്രമക്കേട് കേസിൽ ലാലു പ്രസാദിനെ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് രണ്ടു വകുപ്പുകളിലായി 7 വർഷം വീതം തടവു ശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. 2 ശിക്ഷകളും വെവ്വേറെ അനുഭവിക്കണമെന്ന് സിബിഐ സ്പെഷൽ കോടതി വിധിന്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയാണ് ലാലു ജാർഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീലും ജാമ്യ ഹർജിയും നൽകിയത്. ഡിസംബറിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ച കോടതി സിബിഐയോടു വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേസ് ഫെബ്രുവരി 12 ലേക്കും പിന്നീട് 19 ലേക്കും മാറ്റുകയായിരുന്നു.

ശിക്ഷ പകുതിയായെന്ന് ലാലു; ഇല്ലെന്ന് സിബിഐ

ലാലുപ്രസാദ് യാദവ്

ഫെബ്രുവരി 7ന് ശിക്ഷയുടെ പകുതി (42മാസം) പൂർത്തിയായെന്ന് കാട്ടി ലാലു കോടതി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിച്ചു. ആരോഗ്യ നില മോശമായതിനാൽ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ ‍ഡൽഹി എയിംസിലേക്ക് മാറ്റിയതുൾപ്പെടെയുള്ള വിശദമായ അനുബന്ധ റിപ്പോർട്ടും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. ജസ്റ്റിസ് അപരേഷ് കുമാർ സിങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബെഞ്ച് 19 ന് കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ അനുബന്ധ സത്യവാങ്മൂലം വഴി ലാലുവിനു പുറത്തിറങ്ങാൻ വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് അഭിഭാഷകരുടെ പ്രതീക്ഷ.

അതേസമയം ലാലുവിന്റെ ശിക്ഷ പകുതി പൂർത്തിയായെന്ന വാദം സിബിഐ നിഷേധിക്കുകയാണ്. 8 മാസം കൂടി കഴിഞ്ഞാലെ പകുതി ശിക്ഷാ കാലാവധിയാകുവെന്നാണ് സിബിഐ അഭിഭാഷകന്റെ നിലപാട്. കഴിഞ്ഞ തവണ കേസ് വാദം കേട്ടപ്പോൾ കസ്റ്റഡി കാലാവധിയെക്കുറിച്ച് ലാലു കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം കണക്കു കൂട്ടാൻ നടത്താൻ 6 ആഴ്ച സമയം വേണമെന്ന് സിബിഐ അഭിഭാഷകൻ നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.. കേസിൽ ബിഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജയിൽ ശിക്ഷാ കാലാവധിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന കീഴ്ക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് സഹിതം വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം സിബിഐ ജാർഖണ്ഡ് ഹൈക്കോടതിക്ക് കൈമാറി. ഇതിൽ ലാലു 42 മാസവും 28 ദിവസവും തടവ് അനുഭവിച്ചതായാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

കൂട്ടിയിട്ടും കൂട്ടിയിട്ടും തീരാത്ത ജയിൽ കണക്ക്

ലാലുപ്രസാദ് യാദവ്

ബിഹാർ മുൻ‌ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പകുതി ശിക്ഷ പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെന്നും അതിനാൽ ജാമ്യത്തെ എതിർക്കുകയാണെന്നുമാണ് സിബിഐ അഭിഭാഷകൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ വാദിച്ചതും വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് കൂടുതൽ സമയം ചോദിച്ചതും. ഇത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള നീക്കമാണെന്ന് ലാലുവിന്റെ അഭിഭാഷകരും ആർജെഡിയും ആരോപിച്ചു. ഡൽഹി എംയിസിൽ ചികിത്സയിൽ . കഴിയുന്ന ആർജെഡി ദേശീയ അധ്യക്ഷനെ പുറത്തിറക്കാതിരിക്കാൻ ബിജെപിയും ജെ‍ഡിയുവും സിബിഐയെ ചട്ടുകമാക്കുകയാണെന്നാണ് ആർജെഡിയുടെ ആക്ഷേപം. 1995 ഡിസംബർ മുതൽ 96 ജനുവരി വരെ കാലിത്തീറ്റ വിതരണം ചെയ്തുവെന്ന് കാണിച്ച് വ്യാജ ബില്ലുകൾ ഹാജരാക്കി ‍‍ഡുംക ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് 3.76 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തുവെന്നാണ് ലാലുവിനെതിരെയുള്ള കാലിത്തീറ്റ അഴിമതിക്കേസ്.

അഞ്ചാം കേസിൽ വിചാരണ മുന്നോട്ട്

ലാലുപ്രസാദ് യാദവ്, തേജസ്വി യാദവ്

കാലിത്തീറ്റ കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജാർഖണ്ഡിൽ ലാലുവിനെതിരെ 5 കേസുകളും ബിഹാറിൽ ഒരു കേസുമാണ് ഉള്ളത്. ജാർഖണ്ഡിലെ 4 കേസുകളിൽ സിബിഐ സ്പെഷൽ കോടതി ലാലുവിനെ ശിക്ഷിച്ചിരുന്നു. ചയിബാസ, ഡിയോഹർ ട്രഷറി ക്രമക്കേടുകളിൽ ജാമ്യം കിട്ടിയ ലാലുവിനു ‍ഡുംക കേസിൽ കൂടി വിധി അനുകൂലമായാൽ പുറത്തിറങ്ങാം. സിബിഐ ഫയൽ ചെയ്ത അഞ്ചാമത്തെ കേസായ 139 കോടിയുടെ ഡൊറാന്റ ട്രഷറി ക്രമക്കേടിൽ റാഞ്ചി സ്പെഷൽ കോടതിയിൽ വിചാരണ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ഭഗൽപൂർ ട്രഷറി ക്രമക്കേടിൽ പട്ന സിബിഐ സ്പെഷൽ കോടതി വിചാരണ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലെത്തി.

കടുംപിടിത്തങ്ങൾ കടലാസിൽ മാത്രം

കഴിഞ്ഞ വർഷം രഘുബർദാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബിജെപി സർക്കാരിനെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അട്ടിമറിച്ച ജാർഖണ്ഡിൽ ജെഎംഎം കോൺഗ്രസ് – ആർജെഡി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത് ബിഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഏറെ തുണയായി. ലാലുവിന്റെ ചികിത്സാ കാര്യത്തിലും സന്ദർശകരെ അനുവദിക്കുന്നതിലും മുൻ സർക്കാർ തുടർന്ന കടും പിടിത്തങ്ങൾ പാടെ അയഞ്ഞു. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഭൂരിഭാഗവും ഒഴിവാക്കിയ മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറന്റെ താൽപര്യപ്രകാരമാണ് ലാലുവിനെ എയിംസിലേക്ക് പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ അയച്ച് വിധഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയത്.

English Summary: Dumka Treasury Case: CBI tries to continue the detention of Lalu Prasad Yadav in jail