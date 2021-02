ബെംഗളൂരൂ ∙ കർണാടകയിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന 3 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലും ജനതാദൾ (എസ്) മത്സരിക്കുന്നില്ലെന്ന പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ദേവെഗൗഡയുടെ പ്രസ്താവന തള്ളി മകൻ കുമാരസ്വാമി.

രണ്ട് സീറ്റിൽ ദൾ സ്ഥാനാർഥികളെ നിർത്തുമെന്നു പാർട്ടിയുടെ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവുകൂടിയായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മത്സരിക്കാൻ പണമില്ലെന്നായിരുന്നു ദേവെഗൗഡയുടെ വിശദീകരണം. പണം കടമെടുത്തിട്ടായാലും പോരാട്ടത്തിനിറങ്ങുമെന്നു കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞു.



