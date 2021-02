ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ; കേരളത്തെ പിന്തള്ളി മഹാരാഷ്ട്ര ഒന്നാമത്

മുംബൈ∙ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കോവിഡ്19 കേസുകളുടെ കണക്കിൽ കേരളത്തെ പിന്തള്ളി മഹാരാഷ്ട്ര രാജ്യത്ത് ഒന്നാമതെത്തി. തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നാണ് – 3365. തുടർച്ചയായി 42 ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷമാണ് ഈ വർധന. തിങ്കളാഴ്ച കേരളത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളുടെ എണ്ണം 2884 ആണ്.

കേസുകൾ വർധിച്ചാൽ കർശന നടപടികൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയോട് സംസാരിച്ചശേഷം അതുണ്ടാവുമെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാർ പറഞ്ഞു.

തിങ്കളാഴ്ച ഇന്ത്യയിൽ 9093 കേസുകളാണ് ആകെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതിനു മുൻപുണ്ടായിരുന്ന തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ യഥാക്രമം 8584, 8712 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തിങ്കളാഴ്ചകളിൽ കേസുകൾ കുറയുന്നത് ആഴ്ച അവസാനങ്ങളിൽ പരിശോധന കുറയുന്നതുകൊണ്ടും ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതു കൊണ്ടാണെന്നുമാണ് ദേശീയമാധ്യമങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ട്. ഈ തിങ്കളാഴ്ച രാജ്യമാകെ 4.9 ലക്ഷം പരിശോധനകളേ നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ ആറു മാസത്തിനിടെ ഏറ്റവും കുറവ് പരിശോധന നടത്തിയ ദിവസമാണ് അത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ആകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 20,67,643 ആയി. മരണം 51,552. ഇന്നലെ 23 പേർ കൂടി മരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലാകെ ഇന്നലെ മരിച്ചത് 82 പേരാണ്. ആകെ മരണസംഖ്യ 1,55,844 ആയി. ആകെ രോഗം ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം 10,925,567 ആയി.

English Summary: Maharashtra Back on Top With Fresh Covid-19 Cases After 42 Days