‘വില കൂടരുതെന്നാണ് ഏവരുടെയും ആഗ്രഹം, പക്ഷേ...’; പ്രതികരണവുമായി നിതീഷ് കുമാർ

പട്ന ∙ റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചു രാജ്യത്തുടനീളം ഇന്ധനവില കുതിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണവുമായി ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രിയും എൻഡിഎ ഘടകകക്ഷിയായ ജെഡിയുവിന്റെ നേതാവുമായ നിതീഷ് കുമാർ. വില ഉയരരുതെന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നു നിതീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു.

ജനത്തിന്റെ ന‌ട‌ുവൊ‌ടിച്ചു കേരളത്തിലുൾപ്പെടെ പെട്രോളിനു ലീറ്ററിന് 90 രൂപ പിന്നിട്ടു, ഡീസൽ വിലയും തൊട്ടുപിന്നാലെയുണ്ട്. ‘വിലകൾ വർധിക്കരുതെന്നാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വില കൂടുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും അതു കാണാനാകും. പരിസ്ഥിതിയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കാത്തതിനാൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനം ഉപയോഗിക്കണോ എന്നതു തന്റെ ഇഷ്ടമാണ്.

എന്തായാലും പെട്രോൾ/ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്’– നിതീഷ് കുമാർ പ്രതികരിച്ചു. എക്സൈസ് തീരുവ കുറച്ചു കേന്ദ്രം ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കണമെന്നാണു പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ ആവശ്യം.

English Summary: ‘Everyone would like if prices do not rise’: Nitish Kimar on rising fuel prices