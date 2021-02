പട്ന∙ വിദ്യാർഥിയെ തുടർച്ചയായി പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ബിഹാറില്‍ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലിന് വധശിക്ഷ. അഞ്ചാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയായ 11 വയസ്സുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച സംഭവത്തിലാണ് പ്രതി അരവിന്ദ് കുമാറിന് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഇരയ്ക്ക് പ്രതി 15 ലക്ഷം രൂപ നൽകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ദിവസവേതനക്കാരനായ ആളുടെ മകളെയാണ് അരവിന്ദ് കുമാർ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയത്. പ്രതിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ പിഴയും ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട്.



പ്രതിയുമായി ഗൂഢാലോചന നടത്തിയ സ്കൂൾ അധ്യാപകന്‍ അഭിഷേക് കുമാറിനെ ജീവപര്യന്തം തടവിന് ശിക്ഷിച്ചതായും സ്പെഷൽ കോടതി ജഡ്ജി അവദേശ് കുമാർ വിധിച്ചു. അഭിഷേകിന് 50,000 രൂപ പിഴയുമുണ്ട്. ഈ തുകയും ഇരയ്ക്കു ലഭിക്കും. അരവിന്ദിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പട്നയിലെ ന്യൂ സെൻട്രൽ പബ്ലിക് സ്കൂളില്‍ 2018 ജൂലൈയ്ക്കും ഓഗസ്റ്റിനും ഇടയിലാണു പീഡനം നടന്നത്. കേസിന്റെ സ്വഭാവം പരിഗണിച്ചു പ്രതിക്കു വധശിക്ഷയിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും നൽകാൻ സാധിക്കില്ലെന്നു ജഡ്ജി അറിയിച്ചു.



പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിയിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടതോടെയാണു സംഭവം പുറത്തായത്. രക്ഷിതാക്കൾ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചതോടെ പെൺകുട്ടി ഗർഭിണിയാണെന്നു വ്യക്തമായി. തുടർന്ന് രക്ഷിതാക്കളുടെ പരാതി പ്രകാരം കേസിലെ രണ്ടു പ്രതികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അധ്യാപകനായ അഭിഷേകാണു പെൺകുട്ടിയെ ആദ്യം പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ മുറിയിലേക്കു പറഞ്ഞുവിട്ടത്. സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിലെ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ മുറിയിൽവച്ച് പെൺകുട്ടി രണ്ട് മാസത്തിനിടെ ആറു തവണയെങ്കിലും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായി സ്പെഷൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സുരേഷ് ചന്ദ്രപ്രസാദ് പറഞ്ഞു. കോടതി അനുമതി പ്രകാരം പെൺകുട്ടിയെ അബോർഷന് വിധേയയാക്കി.



കേസിൽ അന്വേഷണ സംഘം ശേഖരിച്ച ഡിഎൻഎ സാംപിൾ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിലൂടെ അരവിന്ദിന്റെ ഡിഎൻഎയുമായി ഒത്തുപോകുന്നതാണെന്നാണു കണ്ടെത്തി. സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ പെണ്‍കുട്ടി കോടതിയില്‍ നേരിട്ടു ബോധിപ്പിച്ചു. പീഡന വിവരം പുറത്തായതോടെ സ്കൂളിലെ ക്ലാസുകൾ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.



