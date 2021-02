സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി രണ്ടു മലയാളികൾ യുപിയിൽ പിടിയിൽ

ലക്നൗ∙ സ്ഫോടക വസ്തുക്കളുമായി രണ്ടു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രവർത്തകർ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അറസ്റ്റിൽ. അൻസാദ് ബദ്റുദ്ദീൻ, ഫിറോസ് ഖാൻ എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്തതെന്ന് യുപിയിൽ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജി പ്രശാന്ത് കുമാർ അറിയിച്ചു. ഇവരുടെ പക്കൽനിന്നും സ്ഫോടക വസ്തുക്കളും വെടിക്കോപ്പുകളും ആയുധങ്ങളും മറ്റും പിടിച്ചെടുത്തെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ സംഘം ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടെന്നാണ് പൊലീസ് പറഞ്ഞത്. ഇവർ ചില ഹിന്ദു സംഘടനാ നേതാക്കളെയും ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



English Summary :Two PFI-linked persons who 'wanted to target top Hindu leaders' held by UP STF