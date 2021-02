ലോകത്തെ വിറപ്പിച്ചു വീട്ടിലിരുത്തുകയും ലോകസമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെത്തന്നെ തകിടം മറിക്കുകയും ചെയ്ത കോവിഡ്19 രോഗത്തിനു കാരണമായ കൊറോണവൈറസിന്റെ ഉദ്ഭവം എവിടെനിന്നാണ്? ചൈനയിലെ വുഹാനിലെ ഹ്വാനൻ സീഫൂഡ് മാർക്കറ്റിൽനിന്ന് 2019 ഡിസംബറിലാണ് വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നപ്പോഴും കൃത്യമായ ഉറവിടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയം തുടർന്നു. ഏതെങ്കിലും ജീവിയിൽനിന്നാണോ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്കെത്തിയത്? അതോ ചൈനയുടെ രഹസ്യ ലാബ് പരീക്ഷണത്തിനിടെ പുറത്തു കടന്നതോ? ഉത്തരം തേടി ചൈനയിലെത്താൻ ലോകാരോഗ്യസംഘടനയ്ക്കു വേണ്ടി വന്നത് ഒരു വർഷം.

2021 ജനുവരി 14ന് ചൈനയിലെത്തി ഫെബ്രുവരി 10നു തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ സംഘത്തലവൻ പീറ്റർ ബെൻ എംബാറെക്ക് ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞു– വൈറസിന്റെ ഉറവിടത്തെപ്പറ്റി ഏകദേശ സൂചന മാത്രമാണു ലഭിച്ചത്. കൃത്യമായ ഉറവിടം അറിയുന്നതിന് വർഷങ്ങളെടുത്തേക്കാം! ചൈനീസ് ലാബിൽനിന്നാണ് വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്ന വാദത്തെയും അദ്ദേഹം തള്ളി.

അവശ്യമായ വിവരം നൽകുന്നില്ലെന്നതുൾപ്പെടെ, ചൈനയ്ക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ ആരോപണങ്ങളെയും പൂർണമായും തള്ളി പീറ്റർ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനവും ഒട്ടേറെ പേരിൽ സംശയമുനയുയർത്തി. ചൈനീസ് മണ്ണിൽ അവർക്കെതിരെ പറയാൻ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ ഭയന്നതാണെന്നും ആരോപണമുണ്ടായി. എന്നാൽ വാർത്താസമ്മേളനത്തിനിടെ പീറ്റർ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ ഒരു ചിത്രത്തിൽ വൈറസിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നു. ലാബിൽനിന്നാണ് വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്നു സംശയിക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള കൃത്യമായ സൂചനകൾ പോലും അതിലുണ്ട്.

മുന്നിൽ നാലു വഴികൾ

ഒരു മാസത്തോളം നീണ്ട അന്വേഷണത്തിൽ, മനുഷ്യരിലേക്ക് കൊറോണവൈറസ് എങ്ങനെ എത്തി എന്നതിന്റെ നാലു സാധ്യതകളാണ് സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. അവ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും തുടരന്വേഷണവും:

1) മൃഗത്തിൽനിന്നു മനുഷ്യരിലേക്ക് നേരിട്ട് (Direct Zoonotic Spillover). മൃഗം കാട്ടിൽനിന്നോ നാട്ടിൽനിന്നോ ആകാം.

2) മനുഷ്യനുമായി ചേർന്നുജീവിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കില്‍ മനുഷ്യന്റെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു ജീവി വഴി(Intermediary Host). ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലേക്കു കടന്ന് അവിടെവച്ച് ജനിതക പരിവർത്തനത്തിലൂടെ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും പിന്നീട് മനുഷ്യരിലേക്കു കടക്കുകയും ചെയ്തു.

3) ഭക്ഷണം വഴി (The Cold Chain) ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമോ ശീതീകരിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുവോ വൈറസിനു പരക്കാനുള്ള പ്രതലമായി പ്രവർത്തിച്ചു.

4) ഏതെങ്കിലും ലബോറട്ടറിയിൽനിന്ന്.

ഈ നാലു സംശയങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരിക്കും പ്രധാന അന്വേഷണമെങ്കിലും സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളും പരിശോധിക്കുമെന്നും പീറ്റർ ബെൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടം ഏതു വഴിയായിരിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ടാക്കാൻ ചൈനീസ് യാത്ര സഹായിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. 2019 ഡിസംബറിനു മുന്നോടിയായി ചൈനയിലെവിടെയും കോവിഡിനു സമാനമായ രോഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ ആദ്യമായി വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടത് ഡിസംബറിലാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ.

ആനിമൽ എക്സ് എന്ന അജ്ഞാതജീവി!

ഏതിനം ജീവിയിലാണ് വൈറസ് ഉദ്ഭവിച്ചതെന്നും വൈറസ് ഏതുവഴിയാണ് 2019 ഡിസംബറിൽ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. വവ്വാലിൽനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ‘ആനിമൽ എക്സ്’ എന്നു ഗവേഷകർ പേരിട്ടിരിക്കുന്ന അജ്ഞാത ജീവിയിൽനിന്നാണ് വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇനിയുള്ള അന്വേഷണമെന്ന് പീറ്റർ ബെൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പുറത്തുവിട്ട ഇലസ്ട്രേഷനിൽ വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ‘ആനിമൽ എക്സി’നെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ചൈനയിൽനിന്ന് ഇനിയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. അതിന് ഹ്വാനൻ മാർക്കറ്റ് പരിസരത്തെ ഫാമുകളിലും കാടുകളിലും ഗുഹകളിലും ഉൾപ്പെടെ പരിശോധന നടത്തേണ്ടി വരും. കൊറോണ എവിടെനിന്നു വന്നെന്ന രഹസ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം തേടിയ സംഘം മുന്നോട്ടു വച്ചത് 10 സാധ്യതകളാണ്; വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്കെത്തിയ 10 വഴികൾ...

സാധ്യത 1

വവ്വാലിലോ ആനിമൽ എക്സിലോ വസിച്ചിരുന്ന വൈറസിനു ജനിതക പരിവർത്തനം സംഭവിച്ച് അത് ഒരു മനുഷ്യനിലേക്കു കടക്കുന്നു. അവിടെനിന്നു മറ്റൊരാളിലേക്കും പിന്നീട് ആൾക്കൂട്ടത്തിനും രോഗം ബാധിക്കുന്നു. മ‍ൃഗത്തില്‍നിന്നു നേരിട്ടുള്ള ഈ വൈറസ് പകരൽ എപ്രകാരം സംഭവിച്ചുവെന്നതു പക്ഷേ കണ്ടെത്തണം.

സാധ്യത 2

വവ്വാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ എക്സിൽനിന്ന് വെരുക്, ഈനാംപേച്ചി, ചുണ്ടെലി (ബാംബൂ റാറ്റ്) തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഇനം ജീവിയിലേക്ക് വൈറസ് കടക്കുന്നു. അവയിൽനിന്ന് നേരിട്ടു മനുഷ്യരിലേക്കു പടരുന്നു. ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ സംഘം ഏറ്റവും സാധ്യത കൽപിക്കുന്നത് ഇതിനാണ്. എന്നാൽ ഏതിനം ജീവിയാണ് വൈറസ്‌വാഹകരായത് (ഹോസ്റ്റ്) എന്നു കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല.

സാധ്യത 3, 4

വവ്വാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ എക്സിൽനിന്നു വെരുക്, ഈനാംപേച്ചി, ചുണ്ടെലി തുടങ്ങിയ ഏതെങ്കിലും ഇനം ജീവിയിലേക്ക് വൈറസ് കടക്കുന്നു. നാളുകളോളം അവയുടെ ശരീരത്തിൽ വസിച്ച വൈറസിന് ജനിതക പരിവർത്തനം സംഭവിച്ച് മനുഷ്യരിലേക്കു പടരാൻ പ്രാപ്തമാകുന്നു. അങ്ങനെ മനുഷ്യരിലേക്കു കടക്കുന്നു. എങ്ങനെ അവ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തി എന്നതിലാണ് നാലാമത്തെ സാധ്യത. ഒന്നുകില്‍ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷ്യവസ്തുവിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ശീതീകരിക്കപ്പെട്ട മാംസത്തിലൂടെ. ചന്തയിൽ ഇവയുടെ മാംസം വിൽപനയ്ക്കെത്തുകയും അതുവഴി ഒട്ടേറെ പേരിലേക്കു പ്രവേശിച്ചതാകാമെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.

സാധ്യത 5

വവ്വാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ എക്സിൽനിന്നുള്ള വൈറസ് ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ വഴിയോ ശീതീകരിച്ച മാംസം വഴിയോ മനുഷ്യരിലേക്കെത്തുന്നു. ഒരുപക്ഷേ മനുഷ്യരിലേക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിലെത്തിയ ആ വൈറസിന് പടരാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അവ മനുഷ്യശരീരത്തിൽ വളർന്ന് ജനിതക പരിവർത്തനം സംഭവിച്ച് മറ്റുള്ളവരിലേക്കു പകരാനുള്ള ശേഷി കൈവരിച്ചതാകാമെന്നും നിഗമനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സാധ്യത 6

വവ്വാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ എക്സിൽനിന്നു ശേഖരിച്ച വൈറസിനെ ലാബറട്ടറിയിൽ പരീക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവയ്ക്കു ജനിതക പരിവർത്തനം സംഭവിച്ച് ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയോ മനുഷ്യരിലേക്കു പടരുന്നു. വുഹാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് വൈറോളജിക്കു നേരെയാണ് ഈ സംശയത്തിന്റെ വിരൽ നീളുന്നത്. ഒട്ടേറെ വൈറസ് സാംപിളുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള ഇവിടെ പക്ഷേ കൊറോണവൈറസിനെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണമൊന്നും നടന്നിരുന്നില്ലെന്നാണു ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ സംഘവും ചൈനീസ് ഗവേഷകരും പറയുന്നത്.

പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് ചൈനയിലെന്നല്ല ലോകത്തിലെ ഒരു ലാബിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ സംഘം പറയുന്നു. വുഹാനിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ സുരക്ഷാസംവിധാനങ്ങളും സംഘം പരിശോധിച്ചു. അതീവ സുരക്ഷാകവചങ്ങൾ മറികടന്ന് വൈറസ് പുറത്തേക്കു പരക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ വ്യക്തമാക്കി. ചൈനയിൽ നടന്ന വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ലാബിനു നേരെ സംശയമുന ഉയർത്തിയില്ലെങ്കിലും ആ സാധ്യത തള്ളിക്കളയില്ലെന്നുതന്നെയാണ് പീറ്ററിന്റെ കയ്യിലെ ഇലസ്ട്രേഷൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

സാധ്യത 7

വവ്വാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ എക്സിൽനിന്നു ശേഖരിച്ച വൈറസിനെ ലാബറട്ടറിയിൽ പരീക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. അവിടെനിന്നു മനുഷ്യരിലേക്ക് എങ്ങനെയോ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ട വൈറസിന് പക്ഷേ പകരാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അവ ജനിതക പരിവർത്തനത്തിനു വിധേയമാകുന്നു, മറ്റൊരു മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കടന്ന് അവിടെ പെരുകാനുള്ള ശേഷിയും സ്വന്തമാക്കുന്നു. തുടർന്ന് കൂടുതൽ മനുഷ്യരിലേക്കു പടരുന്നു.

സാധ്യത 8

വുഹാനിലെ സീഫുഡ് മാർക്കറ്റിൽനിന്നാണു പുതിയ കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്ന വിവരം ഏറെക്കുറെ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ സംഘവും ചൈനീസ് സംഘവും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ വൈറസ് എത്തി എന്നതിനു രണ്ടു സാധ്യതകളാണ്. വവ്വാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ എക്സിൽനിന്നുള്ള വൈറസ് ഒരാളിലേക്ക് നേരിട്ടു പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. അയാൾ ചന്തയിലേക്കെത്തിയതു വഴി മറ്റുള്ളവരിലേക്കു പടർന്നിട്ടുണ്ടാകാം.

രണ്ടാം സാധ്യത പ്രകാരം വവ്വാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ എക്സിൽനിന്നു വൈറസ് വെരുക്, ഈനാംപേച്ചി പോലെ മാർക്കറ്റിൽ വിൽപനയ്ക്കെത്തിച്ച ജീവികളിലേക്കു പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. അവയെ ഭക്ഷ്യവസ്തുവായോ ഇറച്ചിയായോ ശീതീകരിച്ചോ മാർക്കറ്റിലെത്തിച്ചതോടെ അവയിൽനിന്നു വൈറസ് പരന്നതുമാകാം. ശീതീകരിച്ച മാംസവും അനധികൃതമായുള്ള കാട്ടുമാംസവും വൃത്തിഹീനമായ ചുറ്റുപാടിൽ വുഹാനിലെ ചന്തയിൽ വിറ്റിരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സാധ്യത 9

വുഹാനിലെ മാർക്കറ്റിന്റെ ചുറ്റിലുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒട്ടേറെ ആനിമൽ ഫാമുകൾ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ സംഘം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കാട്ടുമൃഗങ്ങളെ കൂട്ടിലിട്ടു വളർത്തി ഇറച്ചിയാക്കി വിൽക്കുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ രീതി. കൂടാതെ നാട്ടുമൃഗങ്ങളുമുണ്ടാകും. ഇത്തരം ഫാമുകളിലെ മുയൽ, ബാംബൂ റാറ്റ്, കീരി തുടങ്ങിയ ജീവികളിലേക്ക് വവ്വാലിൽനിന്നോ ആനിമൽ എക്സിൽനിന്നോ വൈറസ് പടർന്നിട്ടുണ്ടാകാം. ഇത്തരം ചില ഫാമുകളിൽ പുതിയ കൊറോണ വൈറസിനെ വഹിച്ച ഒട്ടേറെ വവ്വാലുകളുടെ സാന്നിധ്യം തെളിഞ്ഞതായും ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ സംഘത്തിലെ വിദഗ്ധരിൽ ഒരാൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എന്നാൽ വുഹാൻ മാർക്കറ്റിലെ ഒരുൽപന്നത്തിലും വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ചന്തയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ചിലയിടത്തു മാത്രമാണു വൈറസിനെ കണ്ടതെന്നുമാണ് ചൈനീസ് വാദം. വുഹാനിൽ മാത്രമല്ല, 2019 ഡിസംബറിൽ മറ്റിടങ്ങളിലും കോവിഡ് ക്ലസ്റ്ററുകൾ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിനാൽ വുഹാൻ മാർക്കറ്റിൽനിന്നായിരിക്കില്ല വൈറസിന്റെ വ്യാപനമെന്നും ചൈനീസ് ഗവേഷകർ വാദിക്കുന്നു. നിലവിൽ വുഹാനിലെ ഹ്വാനൻ സീഫൂഡ് മാർക്കറ്റ് അനിശ്ചിതമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്.

സാധ്യത 10

വൈറസിനെ വഹിച്ച വവ്വാലിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽ എക്സിന്റെയോ ശീതീകരിച്ച ഇറച്ചി ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെ മനുഷ്യരിലേക്കു കടക്കാം. ചൈന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധ്യത കൽപിക്കുന്നത് ഇതിനാണ്. ചൈനയിൽനിന്നല്ല കൊറോണവൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്നും രാജ്യത്തേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ശീതീകരിച്ച മാംസത്തിലൂടെയുമാണെന്നും ചൈന നാളുകളായി വാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മാംസത്തിൽ വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യം പലപ്പോഴും കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോഴും എവിടെനിന്നാണു മാംസം വന്നതെന്ന ചോദ്യം മാത്രം ബാക്കി!

ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സന്ദർശനത്തിന് ചൈന അനുമതി നൽകിയോ, ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാവരുമായും സംസാരിക്കാൻ സമ്മതിച്ചോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയായിട്ടില്ല. കൊറോണവൈറസ് വന്നത് എവിടെനിന്നാണ് എന്നതു സംബന്ധിച്ച് ഏകദേശ ധാരണ ലഭിച്ചെന്നാണ് ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ സംഘം പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ‘തരംതിരിക്കാത്ത’ ഡേറ്റ (Raw Data) ചൈന കൈമാറിയില്ലെന്നാണ് സംഘാംഗങ്ങളിലൊരാളായ ഡെന്മാർക്കിൽനിന്നുള്ള തിയ കീൽസെൻ ഫിഷർ പറഞ്ഞത്. പകരം ഡേറ്റയുടെ വിശകലന റിപ്പോർട്ടാണു നൽകിയത്. അതേസമയം ഒട്ടുമിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ആ വിശകലന റിപ്പോർട്ട് സത്യമാകാറുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. വിഷയം വിവാദമായപ്പോൾ, മാധ്യമങ്ങൾ തന്റെ വാക്കുകൾ വളച്ചൊടിച്ചതാണെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയിൽനിന്ന് ഒട്ടേറെ വിവരങ്ങൾ ചൈന ഒളിച്ചുവച്ചെന്ന ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണു അമേരിക്ക ഇപ്പോഴും. ‘ഈ മഹാമാരിയെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും വരാനിരിക്കുന്നതിനെതിരെ കരുതിയിരിക്കാനും കോവിഡ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട തുടക്ക സമയത്തെ ഡേറ്റ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തുവിടാൻ ചൈന തയാറാകണം’ എന്നായിരുന്നു യുഎസ് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവ് ജെയ്ക്ക് സള്ളിവന്റെ പ്രസ്താവന.

‘ആ ചൈനയല്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടത്’

ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ സംഘത്തിൽനിന്നു വിവരങ്ങൾ മറച്ചുവച്ചുവെന്ന സള്ളിവന്റെ ആരോപണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് ചൈന പ്രതികരിച്ചത്. ‘കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യാന്തര സഹകരണം ഇതിനോടകം യുഎസ് നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുംപോരാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയ്ക്കും അതിനെ സത്യസന്ധമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങൾക്കും എതിരെ ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്...’ എന്നായിരുന്നു യുഎസിലെ ചൈനീസ് എംബസിയിൽനിന്നുള്ള പ്രസ്താവന. ചൈന സഹകരിച്ചില്ലെന്ന പ്രസ്താവനയെ പീറ്റർ എംബാറെക്കും തിയ കീൽസെനും തള്ളി. അമേരിക്ക പറയുന്നതു പോലെയായിരുന്നില്ല ചൈനീസ് അനുഭവമെന്നായിരുന്നു അവരുടെ ട്വീറ്റ്.

മികച്ച ബന്ധമാണ് ചൈനീസ് ഗവേഷകരുമായി ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ സംഘം വളർത്തിയെടുത്തത്. ഇരുപക്ഷവും തമ്മിൽ മൂർച്ചയേറിയ വാദങ്ങൾ നടന്നുവെന്നതുതന്നെ എത്രമാത്രം കാര്യക്ഷമമായിരുന്നു ചർച്ചകളെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു... തിയ കീൽസെന്‍ ഫിഷർ

വൈറസിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ച പുതിയ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചൈനയിൽനിന്നോ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽനിന്നോയുള്ള ഒരു മൃഗത്തിൽനിന്നാണ് വൈറസിന്റെ ആവിർഭാവമെന്ന കാര്യം ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ സംഘാംഗങ്ങളെല്ലാം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പീറ്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കി. വൈറസിന്റെ യഥാർഥ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ ഇനിയും വർഷങ്ങളെടുക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒയ്ക്കും സംശയമില്ല. വാദങ്ങളും വിവാദങ്ങളും തുടരുമ്പോഴും ചൈനയിൽനിന്നു ലഭിച്ച ‘തെളിവുകളുടെ’ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കു കടക്കുകയാണു ഗവേഷകസംഘം.

