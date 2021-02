യുപിയിൽ കയ്യും കാലും കെട്ടിയിട്ട നിലയിൽ പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടെത്തി; രണ്ട് പേർ മരിച്ചു

ലക്നൗ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഉന്നാവിൽ കയ്യും കാലും കെട്ടിയിട്ട നിലയിൽ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികളെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇവരിൽ രണ്ടു പേർ ആശുപത്രിയിൽവച്ച് മരിച്ചതായി ദേശീയ വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎൻഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഒരാള്‍ ചികിത്സയിലാണ്. ഉന്നാവിലെ വയലിലാണ് പെൺകുട്ടികളെ കണ്ടെത്തിയത്.



കന്നുകാലികൾക്കായി പുല്ല് ശേഖരിക്കാനാണു പെൺകുട്ടികൾ പോയതെന്ന് ഇവരുടെ ബന്ധു ദേശീയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടികൾ തിരികെയെത്താത്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്തിയത്. ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവരെ കെട്ടിയിട്ടത്. സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.



English Summary: 3 girls found with hands and legs tied at Unnao; 2 dead, 1 injured