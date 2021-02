കൊല്ലം ∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാണാതായ വിദ്യാർഥിയുടെ മൃതദേഹം കടലിൽ കണ്ടെത്തി. പറയകടവ് കല്ലുംമൂട്ടിൽ വീട്ടിൽ സുജിലാലിന്റെ മകൻ ചവറ മെംബർ നാരായണ പിള്ള കോളജിലെ ഒന്നാം വർഷ ബികോം വിദ്യാർഥി ഏകനാഥന്റെ (18) മൃതദേഹമാണ് ഇന്നു രാവിലെ ചവറ കെഎംഎംഎല്ലിന്റെ ഖനന മേഖലയ്ക്കു സമീപം കടലിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കണ്ടെത്തിയത്. തിങ്കൾ രാവിലെയാണ് ഏകനാഥനെ കാണാതായത്.

English Summary: Body found during search for missing boy in Kollam