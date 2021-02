‘അക്വേറിയത്തിലെ വെള്ളമൊഴിച്ച് തീകെടുത്തി; 1 മണിക്കൂർ ആരും സഹായിച്ചില്ല’

തിരുവനന്തപുരം∙ രണ്ട് മാസത്തെ വൈദ്യുതി ബില്ല് അടയ്ക്കാത്തതിനാണ് കെഎസ്ഇബി വൈദ്യുതി കണക്‌ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചതെന്ന് നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ സ്വയം തീകൊളുത്തി മരിച്ച സനിലിന്റെ മകൻ. അടയ്ക്കാനുള്ള 1496 രൂപ വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് മുൻപ് അടച്ചുകൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അവർ കേട്ടില്ലെന്നും സനിലിന്റെ മകൻ പറയുന്നു.

ഇന്നലെ ഉച്ചയോടെയാണ് വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി കെഎസ്ഇബി വിച്ഛേദിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മല്‍സരിച്ച് തോറ്റിരുന്നു. ‘തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അച്ഛന് ഭീഷണി ഫോൺ കോളുകൾ വന്നിരുന്നു. ദേഹത്ത് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് അച്ഛൻ തീപ്പെട്ടി കത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ‍ഞാൻ പിടിച്ചുവാങ്ങാൻ നോക്കി. പക്ഷേ അച്ഛൻ കത്തിച്ചു. അക്വേറിയത്തിലെ വെള്ളം എടുത്ത് ഒഴിച്ചാണ് തീ അണച്ചത്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഒരു മണിക്കൂർ അച്ഛൻ അങ്ങനെ തന്നെ കിടന്നു. ആരും സഹായിച്ചില്ല. പിന്നെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ആംബുലൻസ് എത്തിയാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്.’ സനിലിന്റെ മകൻ പറയുന്നു.

വീട്ടിലെ വൈദ്യുതി മുടക്കിയത് പെരുങ്കടവിള പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റാണെന്നും സനിലിന്റെ മക്കള്‍ ആരോപിക്കുന്നു. സുരേന്ദ്രന്റെ വീട്ടില്‍ പോയ സനില്‍ തിരിച്ചുവന്നശേഷമാണ് ജീവനൊടുക്കിയതെന്നും മക്കൾ പറയുന്നു.

English Summary: KSEB disconnected electricity because the family didn't paid he bill, says Sanil's son