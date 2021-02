കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മിൽ നേമം മോഡൽ കൂട്ടുകെട്ട്: വിജയരാഘവൻ

കൽപറ്റ∙ സംസ്ഥാനത്ത് കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മിൽ നേമം മോഡൽ കൂട്ടുകെട്ടെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ. വിജയരാഘവൻ. നേമത്ത് ബിജെപിയെ വിജയിപ്പിച്ച മാതൃക വ്യാപിപ്പിക്കാനാണു നീക്കം. ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ബിജെപിക്കെതിരെ ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടാറില്ല. ബിജെപിയുടെ പ്രാതിനിധ്യം നിയമസഭയിൽ ഉറപ്പാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ശ്രമം. അതിനായി വോട്ട് നൽകുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു.

എന്നാൽ, സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി മോഹങ്ങൾ നടപ്പാകാൻ പോകുന്നില്ല. കോൺഗ്രസിനു ബിജെപിയെ തടയാനാകുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ഉള്ള കോൺഗ്രസുകാർ ബിജെപിയിലേക്കു പോവുകയുമാണ്. പ്രധാന നേതാക്കൾക്കു പോലും പാർട്ടി വിടാൻ മടിയില്ല. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ജാഥയിൽ ബിജെപിയുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് മുഴക്കുന്നത്. ജമാ അത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുമായി ഉണ്ടാക്കിയ സഖ്യത്തെ മറച്ചുവയ്ക്കാനാണിത്. റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് നടത്തുന്ന സമരത്തെ സഹായിക്കാനെന്ന വ്യാജേന അക്രമസമരം നടത്താൻ പ്രതിപക്ഷം പദ്ധതിയിടുന്നുവെന്നും വിജയരാഘവൻ ആരോപിച്ചു.

English Summary: Nemam model alliance with CPM and Congress in State alleges A Vijayaraghavan