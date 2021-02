വായു മലിനീകരണം: കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡൽഹിയിൽ 54,000 മരണമെന്ന് പഠനം

ന്യൂഡൽഹി∙ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിൽ പിഎം 2.5 പൊടി കണങ്ങള്‍ കാരണം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡൽഹിയിൽ 54,000 പേർ മരിച്ചതായി പഠനം. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ പരിധിക്കും ആറിരട്ടി മുകളിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡൽഹിയിലെ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം. ഒരു ദശലക്ഷം പേരിൽ 1800 മരണങ്ങൾ പിഎം 2.5 മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതായും ഗ്രീൻപീസ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയുടെ ഐക്യു എയര്‍ ഡേറ്റ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.



വായു മലിനീകരണത്തിന്റെ പ്രധാന ഘടകമാണ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്റർ അഥവാ പൊടിപടലങ്ങൾ. 2.5 മൈക്രോൺ വലിപ്പമുള്ള പർട്ടിക്കുലേറ്റ് മാറ്ററാണ് പിഎം 2.5. വലിപ്പം കുറവായതിനാൽ ശ്വാസകോശത്തിലേക്കു പെട്ടെന്നു കയറി ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായതിനാലാണ് പിഎം 2.5 അപകടകാരിയാകുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു നഗരങ്ങളിലും പ്രശ്നം ഡൽഹിയെപ്പോലെതന്നെ ഗുരുതരമാണെന്നാണു പഠനത്തിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നത്.



2020 ൽ മുംബൈ നഗരത്തിൽ ഉണ്ടായ 25,000 മരണങ്ങളിൽ വില്ലൻ വായു മലിനീകരണമാണെന്നാണ് പഠനത്തിൽ പറയുന്നത്. ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ്, ലക്നൗ എന്നിവിടങ്ങളിൽ യഥാക്രമം 12,000, 11,000, 11,000, 6,700 മരണം വായു മലിനീകരണം മൂലം ഉണ്ടായി. ലോക്ഡൗണിന്റെ ഭാഗമായി മലിനീകരണം കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഇതിൽ അതീവശ്രദ്ധ വേണ്ടതുണ്ടെന്നും പഠനം മുന്നറിയിപ്പു നല്‍കുന്നു.



English Summary: Over 50,000 People In Delhi Died Due To Air Pollution Last Year: Study