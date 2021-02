മമതയുടെ ‘മസിൽമാനെ’ വീഴ്ത്തി ബീർഭൂം കീഴടക്കാൻ ബിജെപി

ബംഗാളിലെ ബീർഭൂം ജില്ല സന്ദർശിക്കുന്ന ബിജെപി ദേശീയ നേതാക്കളുടെ എണ്ണം ഈയിടെയായി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നഡ്ഡ, പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ്, കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇറാനി എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു ആ പ്രമുഖരുടെ പട്ടിക. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മാസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ബീർഭൂമിൽ ബിജെപി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വയ്ക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ ജില്ലയിൽ ഒരു റോഡ്ഷോ നടത്തിയതിനു പിന്നാലെ, നഡ്ഡ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പു റാലിക്കു കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച ബീർഭൂമിൽ തുടക്കമിടുകയും ചെയ്തു.

ബീർഭൂമിൽ ബിജെപി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഒരു വ്യക്തിയാണ് - തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ (ടിഎംസി) ബീർഭൂം പ്രസിഡന്റ് അനുബ്രത മൊണ്ടാൽ. മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ അടുത്ത സഹായി. ബിജെപിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മമതയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ‘മസിൽമാൻ’. ബംഗാളിൽ തൃണമൂൽ നടത്തുന്ന ബൂത്തു പിടിച്ചെടുക്കലിനു പിന്നിൽ മൊണ്ടാലാണെന്ന് ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ 2019 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബോൾപുർ, ബീർഭൂം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജയിക്കുമായിരുന്നെന്നാണ് ബിജെപി വാദം.

ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ ബിർഭുമിൽ നടത്തിയ റാലി (Photo: twitter, @AninBanerjee)

‘ഈ തൃണമൂൽ കോട്ട പിടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അമിത് ഷായുടെ തന്ത്രം. അതിനാലാണ് ബിജെപി ഇവിടെ അധികശ്രദ്ധ നൽകുന്നത്. ഈ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രത്തിനുള്ള പ്രധാന കാരണം, മമതയുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ മസിൽമാന്റെ പ്രദേശമെന്നതാണ്’– മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് ആക്രമണങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും അവയ്ക്കു നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് മൊണ്ടാലാണെന്ന് ബിജെപി പലതവണ ആരോപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2018 ൽ ഒരു ബിജെപി പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ പ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനും മൊണ്ടാലിനെ ബിജെപി നേതാവ് ദിലീപ് ഘോഷ് വിമർശിച്ചിരുന്നു. ‘ധാരാളം ടിഎംസി നേതാക്കൾ ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലാളികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. ഒന്നുകിൽ അവർ ജയിലിൽ പോകും അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകും’– ഘോഷ് അന്ന് പറഞ്ഞു.

ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി.നഡ്ഡ ബിർഭുമിൽ നടത്തിയ റാലി (Photo: twitter, ANI)

2017 ൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ വിമർശിച്ചതിന് മൊണ്ടാലിനെ മമത പരസ്യമായി ശാസിച്ചിരുന്നു. ടി‌എം‌സി അദ്ദേഹത്തെ പലതവണ പരസ്യമായി വിമർശിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘മസിൽപവർ’ കാരണം മമതയുടെ വിശ്വസ്തനായി തുടരുന്നുവെന്നാണ് ബിജെപി നേതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ബിജെപി ബീർഭൂമിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനു മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് – ബംഗാളി സാംസ്കാരത്തിന്റെ ‘മൂർത്തി’ രബീന്ദ്രനാഥ ടഗോർ. ടഗോർ സ്ഥാപിച്ച വിശ്വഭാരതി സർവകലാശാലയിൽ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു ഡസൻ തവണയെങ്കിലും നഡ്ഡയും ഷായും സന്ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

തൃണമൂലിന്റെ കോട്ടയാണ് ബീർഭൂം ജില്ല. 2016 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടിഎംസി 9 സീറ്റുകൾ നേടി. ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം സിപിഐയും കോൺഗ്രസും പങ്കിട്ടു.



