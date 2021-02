തിരുവനന്തപുരം∙ വരുന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മൽസരിക്കില്ലെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണരംഗത്തുണ്ടാകും. സംസ്ഥാന – കേന്ദ്ര നേതൃത്വങ്ങളെ അറിയിച്ചുവെന്നും ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകര്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലേക്കു നടത്താനിരുന്ന മാർച്ച് ഉപേക്ഷിച്ചു.

English Summary: Not to contest in Kerala Assembly elections 2021 says Shobha Surendran