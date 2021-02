ശ്രീനഗർ∙ കശ്മീരിലെ ഷോപ്പിയാനിൽ സൈനികരും ഭീകരരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ. മൂന്നു ഭീകരരെ വധിച്ചു. ലഷ്കറെ തയിബ ഭീകരരാണ് മരിച്ചതെന്ന് കശ്മീർ സോൺ ഐജിപി വിജയ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ആയുധങ്ങളും വെടിമരുന്നും ഇവരിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു. ഷോപ്പിയാൻ ജില്ലയിലെ ബദിഗാം മേഖലയിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്.



English Summary: 3 LeT terrorists killed in encounter in J-K's Shopian