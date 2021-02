മകനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതുച്ചൊല്ലി തർക്കം; യുവതിയെ കൂടെ താമസിക്കുന്ന 40കാരൻ കുത്തിക്കൊന്നു

കുമളി∙ കൂടെ താമസിച്ചിരുന്ന യുവതിയെ നാൽപതുകാരൻ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. കുമളി താമരക്കണ്ടത്തു വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന ഉമാ മഹേശ്വരി (റെസിയ – 36) ആണു മരിച്ചത്. ഇവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ വാഗമൺ കോട്ടമല രണ്ടാം ഡിവിഷൻ മണികണ്ഠൻ ഭവനിൽ ഈശ്വരനെ (40) പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

8 മാസം മുൻപാണ് ഉമയും ഈശ്വരനുമൊന്നിച്ചു താമസം തുടങ്ങിയത്. ഇരുവരും ആദ്യ ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചു തനിച്ച് താമസിക്കുകയായിരുന്നു. മകനെ ഇയാൾ ഉപദ്രവിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ചു ഉമ ചൈൽഡ് ലൈനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നുള്ള തർക്കത്തിനിടെയായിരുന്നു കൊലപാതകം.

