ഭീകരര്‍ പട്ടാപ്പകല്‍ രണ്ട് പൊലീസുകാരെ വെടിവച്ചുകൊന്നു; ദൃശ്യം പുറത്ത്

ശ്രീനഗർ∙ പട്ടാപ്പകല്‍ രണ്ട് പൊലീസുകാരെ ഭീകരര്‍ വെടിവച്ചുകൊന്നു. ഭഗത് ബാർസുല്ല മേഖലയിലെ ചായക്കടയിലാണ് സംഭവം. മൂന്നു ദിവസത്തിനിടെയുണ്ടാകുന്ന സമാനമായ രണ്ടാമത്തെ സംഭവമാണിത്. ഭീകരര്‍ പൊലീസുകാര്‍ക്കുനേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുന്ന സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ജമ്മു കശ്മീർ പൊലീസിലെ കോൺസ്റ്റബിൾമാരായ സൊഹെയ്ൽ, മുഹമ്മദ് യൂസുഫ് എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഉടനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ഭീകരരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള തിരച്ചിൽ സുരക്ഷ ജീവനക്കാർ ശക്തമാക്കി. അതീവസുരക്ഷ മേഖലയായ എയർപോർട്ട് റോഡിലുള്ളതാണ് ഭഗത് ബാർസുല്ല.

