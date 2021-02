വഡോദര∙ ഡേറ്റിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷനുകളും കോഫി ഷോപ്പുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടനപത്രിക. ഞായറാഴ്ച നടക്കാനിരിക്കുന്ന വഡോദര മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് വിചിത്ര വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. യുവാക്കൾ, വിദ്യാർഥികൾ, ദമ്പതികൾ, കോർപറേറ്റുകൾ എന്നിവർക്കായിട്ടാണ് പദ്ധതിയെന്ന് പ്രകടനപത്രികയിൽ പറയുന്നു.

ഇതിനു പുറമെ എല്ലാ സോണുകളിലും ഇംഗ്ലിഷ് മീഡിയം സ്കൂളുകൾ, സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി മോഡേൺ സ്കൂളുകൾ, വനിത കിറ്റി പാര്‍ട്ടികൾക്കായി പാർട്ടി ഹാളുകൾ എന്നിവയും കോൺഗ്രസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നും കെട്ടിടനികുതി കുറയ്ക്കുമെന്നും പ്രകടപത്രികയിൽ പറയുന്നു.

അതേസമയം, ഇറ്റാലിയൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടനപത്രികയിൽ കാണുന്നതെന്ന് ബിജെപി ആരോപിച്ചു. ഇത് സാംസ്കാരിക നഗരമായ വഡോദരയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്നും ലൗ ജിഹാദിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അവർ പറയുന്നു. തങ്ങൾ ലൗ ജിഹാദ് എതിരാണ് – ബിജെപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബിജെപി ഇതുവരെയും അവരുടെ പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല.

കോൺഗ്രസിന്റെ ഡേറ്റിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന നടപടി വിദ്വേഷകാത്മകമാണെന്നും ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ കോൺഗ്രസ് ചിന്തിക്കാനാവാത്ത തരത്തിൽ പ്രസ്താവനകളിറക്കുന്നത് പതിവാണ്. വോട്ടർമാരെ എങ്ങനെയും പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷേ വോട്ടർമാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും യുവാക്കൾ ശരിയേതെന്നും തെറ്റേതെന്നും തിരിച്ചറിയുന്നു. ഡേറ്റിങ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ? ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ അന്തഃസത്ത അവർ ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലെന്നും ബിജെപി വഡോദര യൂണിറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുനിൽ സോളങ്കി പറഞ്ഞു.

സമൂഹത്തിൽ ജീവിത സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെട്ടവർക്ക് കോഫി ഷോപ്പുകളും മറ്റു സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ താഴേക്കിടയിലുള്ളവർക്ക് ഇവ അപ്രാപ്യമാണ്. അവർക്ക് ഇതിനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കുകയെന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നു പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കിയ വഡോദര കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രശാന്ത് പട്ടേൽ പറഞ്ഞു. ‘ഹലോ ഗുജറാത്ത്’ എന്ന പ്രചാരണപരിപാടി നടത്തിയപ്പോൾ ജനങ്ങളിൽനിന്ന് അഭിപ്രായം ശേഖരിച്ചിരുന്നു. യുവാക്കളിൽ പലരും പറഞ്ഞത് കഫേകളിൽ പോകുന്നതിനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ലെന്നാണ്. അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ഈ കഫേകൾ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടമായിരിക്കും നടത്തുകയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

