ഉദ്യോഗാർഥികളുമായി ചർച്ച നടത്തണം: സർക്കാരിനോട് സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റ്

തിരുവനന്തപുരം∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ സമരം നടത്തുന്ന പിഎസ്‌സി ഉദ്യോഗാർഥികളുമായി ചർച്ച നടത്താൻ സർക്കാരിനു സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിർദേശം നൽകി. ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരത്തെ പ്രതിപക്ഷം രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയണമെന്നു യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായം ഉയർന്നു. യുവാക്കൾക്കു ജോലി ലഭിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചതെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷം മനപൂർവം തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിലെ സമരം അക്രമത്തിൽ കലാശിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.

സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ ഉദ്യോഗാർഥികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നിർദേശിച്ചു. ചർച്ചയ്ക്ക് ഉദ്യോഗാർഥികളാണ് മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടതെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ നിലപാട്. സമരം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അതിനു നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടവരാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്. സർക്കാർ ചർച്ചയ്ക്കു വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്നു മന്ത്രി ഇ.പി.ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. ആരു പരാതി ഉന്നയിച്ചാലും പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

സിപിഎം നിലപാട് സ്വാഗതാർഹമാണെന്ന് ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കി. ഉദ്യോഗാർഥികൾ വെള്ളിയാഴ്ച ഗവർണറെ കണ്ടു നിവേദനം നൽകി. ശോഭ സുരേന്ദ്രനും ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. സമരത്തിന്റെ 25–ാം ദിവസത്തിലും ഉദ്യോഗാർഥികൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. സിപിഒ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ മീൻ വിൽപ്പന നടത്തി. യുഡിഎഫ് കൺവീനർ എം.എം.ഹസൻ ഉദ്യോഗാർഥികളെ സന്ദർശിച്ചു.

English Summary: Government Should Conduct Meeting with PSC Rank Holders, Says CPM Secretariat