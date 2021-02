ചെത്തുകാരന്റെ മകനെ വ്യവസായിയുടെ മകനെന്ന് വിളിക്കാനാകില്ല: കെ.സുധാകരൻ

കണ്ണൂർ ∙ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യസമരസേനാനിയായ പിതാവിനെതിരെ ഉപയോഗിച്ച പദപ്രയോഗത്തിന്റെ ക്രൂരതയും വേദനയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു മനസ്സിലാകാനാണ് അതേ ഭാഷയിൽ പ്രസംഗിച്ചതെന്നു കെപിസിസി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരൻ എംപി. അച്ഛനെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ മക്കൾക്കുണ്ടാകുന്ന വേദന മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കാൻ ഇതേ മരുന്നുള്ളൂ.

മാന്യമായി സംസാരിക്കാൻ തനിക്കറിയാം. അതു മാന്യൻമാരോടെയുള്ളൂ. ചെത്തുകാരന്റെ മകനെ വ്യവസായിയുടെ മകനെന്നു വിളിക്കാനാകില്ല. ഇത്രയും ധൂർത്തനായ മറ്റൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ കേരള ചരിത്രത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ, സർവാപരാധവും പൊറുക്കണമെന്നു പറഞ്ഞു പിണറായിയുടെ കാലു പിടിച്ചു മാപ്പു ചോദിക്കാം. അർധരാത്രി നിലാവെളിച്ചത്തിൽ ചന്ദ്രനെ നോക്കി ചാവാലിപ്പട്ടി കുരയ്ക്കുന്നതുപോലെയേ കെ.കെ. രാഗേഷ് എംപിയുടെ ആക്ഷേപത്തെ കാണുന്നുള്ളൂ.



സ്വന്തം മഹത്വം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഇടവും വലവും നേർവഴിയും നോക്കാതെ പൊതുഖജനാവിലെ പണമെടുത്തു ധൂർത്തടിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണു ഭ്രാന്തെന്നു രാഗേഷ് തിരിച്ചറിയണം. പണമില്ലെന്നു പറഞ്ഞു ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം കവർന്നെടുത്തു സാലറി ചാലഞ്ച് നടത്തിയ സർക്കാരാണ് ഓൺലൈൻ ഉദ്ഘാടനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഈ ധൂർത്ത് നടത്തുന്നത്. ഒൻപത് ഉപദേശകർ, അകമ്പടി സേവിക്കാൻ 35 വാഹനങ്ങൾ. ജനത്തിന്റെ പണമെടുത്ത് ഇത്ര ’പോഷ്’ ആയി ജീവിക്കാൻ തൊഴിലാളി വർഗ നേതാവിന് എങ്ങനെ കഴിയുന്നുവെന്നാണു താൻ ചോദിച്ചത്.



കിഫ്ബിയിൽനിന്നു കടമെടുത്ത പണം മുടക്കിയുള്ള പദ്ധതികളുടെ ഓൺലൈൻ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. പലിശയ്ക്കു പണം കിട്ടുമെന്നു കരുതി കോടാനുകോടി രൂപ വാങ്ങിയാൽ തിരിച്ചടയ്ക്കേണ്ടേ? കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെയും കടബാധ്യതയായി ഇതു മാറില്ലേ? സർക്കാർ ശമ്പളം പറ്റുന്ന നൂറുകണക്കിന് അഭിഭാഷകരുള്ളപ്പോൾ, പുറത്തുനിന്നു കൊണ്ടുവന്ന അഭിഭാഷകർക്കായി കോടികളാണു ചെലവഴിച്ചത്. പിണറായിയുടെയും കോടിയേരിയുടെയും ഇ.പി.ജയരാജന്റെയും മക്കൾ വലിയ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നു.



ഭരണം എങ്ങനെയൊക്കെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നു മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സ്രോതസ്സ് കണ്ടെത്തണം. തിരുവനന്തപുരത്തു കെഎസ്‍യു പ്രവർത്തകരെ തല്ലിച്ചതച്ചതു കാക്കിയിട്ട ഡിവൈഎഫ്ഐക്കാരാണ്. സമരം നേരിടാനുള്ള ഡ്യൂട്ടിക്കു നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പൊലീസുകാരെ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡിനു വിധേയരാക്കണം. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ഗുണ്ടകളെ കാക്കി ധരിപ്പിച്ചു മുൻപും തല്ലാനിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാകാതെ സമരം അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ ഡൽഹിയിൽ കർഷകരോടു കേന്ദ്രസർക്കാരും കേരളത്തിൽ യുവാക്കളോടു സംസ്ഥാന സർക്കാരും സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരേ സമീപനമാണെന്നും സുധാകരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.



