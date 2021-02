മഹാരാഷ്ട്ര: 75 ദിവസത്തിനുശേഷം 5000ന് മുകളിൽ കേസുകൾ; കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ

മുംബൈ∙ തുടർച്ചയായ 75 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വ്യാഴാഴ്ച അയ്യായിരത്തിന് മുകളിൽ എത്തി. മുംബൈയിൽ 736 കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഹോം ക്വാറന്റീൻ, വിവാഹം, പൊതുചടങ്ങുകൾ എന്നിവയിൽ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. അമരാവതി, യവത്‌മാൾ ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതൽ രോഗികൾ. അമരാവതിയിൽ വാരാന്ത്യത്തിൽ (ശനി വൈകിട്ട് മുതൽ തിങ്കൾ രാവിലെ വരെ) ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു.

സബർബൻ റെയിൽവേയിൽ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ സഞ്ചരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരെ പിടികൂടുന്നതിനായി 300 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിക്കുമെന്ന് ബ്രിഹൻമുംബൈ മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ (ബിഎംസി) അറിയിച്ചു. വിവാഹ നടക്കുന്ന ഹാളുകൾ, ക്ലബുകൾ, റസ്റ്ററന്റുകൾ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തും. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ രോഗികൾ ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങൾ സീൽ ചെയ്യും. ഹോം ക്വാറന്റീനിൽ ഉള്ളവരുടെ കയ്യിൽ മുദ്രകുത്തും.

കോവിഡ‍ിന്റെ ബ്രസീൽ വകഭേദം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ബ്രസീലിൽനിന്നു മുംബൈയിൽ എത്തുന്നവരെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ ക്വാറന്റീനിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുമെന്നും ബിഎംസി അറിയിച്ചു. കോവിഡ‍് പരിശോധനയുടെ നിരക്ക് കൂട്ടാനും തീരുമാനിച്ചു. ഞായറാഴ്ച, മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 4092 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഡിസംബറിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് സംസ്ഥാനത്ത് നാലായിരത്തിനു മുകളിൽ കേസുകൾ ഉണ്ടായത്.

ബുധനാഴ്ച 4,787 പേർക്കും വ്യാഴാഴ്ച 5000ത്തിന് മുകളിലും സ്ഥിരീകരിച്ചു. കോവി‍ഡ് രോഗികൾ വീണ്ടും ക്രമാതീതമായി വർധിക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയിലാണ് സർക്കാർ. ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജേഷ് തോപ്പെയ്ക്കും ജലവിഭവ മന്ത്രിയും സംസ്ഥാന എൻസിപി അധ്യക്ഷനുമായ ജയന്ത് പാട്ടീൽ എന്നിവർക്കും കോവിഡ‍് സ്ഥിരീകരിച്ചു. സമൂഹമാധ്യമത്തിലൂടെയാണ് ഇരുവരും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന കാര്യം അറിയിച്ചത്.

