തിരുവനന്തപുരം∙ ഇന്ധനവിലയില്‍ ഇരുട്ടടി തുടരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് പെട്രോളിന് 92 രൂപ കടന്നു. പെട്രോളിന് 92.07 രൂപ, ഡ‍ീസലിന് 86.61 രൂപ എന്നിങ്ങനെയാണ് പുതിയ വില.

പാറശാലയില്‍ പെട്രോളിന് 92.27 രൂപയായി കൊച്ചിയില്‍ ഡീസലിന് 85 രൂപയാണ് വില, പെട്രോള്‍ 90.35. ഇന്ന് കൂടിയത് ഡീസലിന് 34 പൈസയും പെട്രോളിന് 31 പൈസയും.

English Summary: Petrol prices hiked again in the state