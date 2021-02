വികസനത്തിന് രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി; നന്ദി പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം ∙ വികസനത്തിന് ജാതി–മത–രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. മഹാകവി കുമാരനാശാന്‍റെ ‘ചണ്ഡാലഭിക്ഷുകി’ എന്ന കവിതയിലെ വരികള്‍ ഉദ്ധരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വികസന കാഴ്ചപ്പാട് വിശദീകരിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പദ്ധതികള്‍ വിഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്ങിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി.



അമൃത് ദൗത്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം അരുവിക്കരയിൽ നിർമിച്ച പ്രതിദിനം ദശലക്ഷം ലീറ്റർ ശേഷിയുള്ള ജലസംസ്‌കരണ പ്ലാന്റ്, 320 കെവി പുഗലൂർ–തൃശൂർ അതിവേഗ വൈദ്യുതി പ്രസരണ പദ്ധതി, 50 മെഗാവാട്ട് കാസർകോട് സൗരോർജ പദ്ധതി എന്നിവ പ്രധാനമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

തിരുവനന്തപുരം സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സംയോജിത നിർദേശ–നിയന്ത്രണ കേന്ദ്രം, 427 കോടി രൂപ ചെലവിൽ സജ്ജമാക്കുന്ന സ്മാർട്ട് റോഡ്‌ പദ്ധതി എന്നിവയുടെ ശിലാസ്ഥാപനവും അദ്ദേഹം നിര്‍വഹിച്ചു. വൈദ്യുതിരംഗത്ത് വന്‍ കുതിച്ചുചാട്ടത്തിനാണ് വേദിയൊരുങ്ങുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ കേന്ദ്രസഹായത്തിന് നന്ദിയും അറിയിച്ചു.

