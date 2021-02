പെൺകുട്ടികളെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നതോ? പൊലീസിനെതിരെയും ആരോപണം

ഉന്നാവ് (യുപി) ∙ അസോഹ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ 2 ദലിത് പെൺകുട്ടികളെ പാടത്തു മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസിനെതിരെ പരാതിയുമായി കുടുംബം. പെൺകുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങള്‍ രാത്രി തന്നെ മറവ് ചെയ്യാന്‍ പൊലീസ് നിര്‍ബന്ധിച്ചെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം. ദേശീയ പട്ടിക ജാതി കമ്മിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ തരുൺ ഖന്ന ഇന്ന് ഉന്നാവിലെത്തി സ്ഥിതി വിലയിരുത്തും.

അതേസമയം, പെൺകുട്ടികളെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. കുട്ടികളുടെ കഴുത്തിൽ തുണി ചുറ്റി വായിൽനിന്ന് നുരയും പതയും വന്ന നിലയിലാണ് കണ്ടെത്തിയതെന്ന പിതാവിന്റെ മൊഴിയെ തുടർന്ന് പൊലീസ് അഞ്ജാത വ്യക്തികൾക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുത്തിരുന്നു. സ്രവങ്ങളുടെയും ആന്തരികാവയവങ്ങളുടെയും പരിശോധന ഫലം പുറത്ത് വരാനുണ്ട്.

ലൈംഗികാതിക്രമത്തിനു തെളിവുകൾ ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു. പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ ബാഹ്യ മുറിവുകൾ ഒന്നും തന്നെയില്ലെന്നും വിഷം അകത്തു ചെന്നാണ് പെൺകുട്ടികളുടെ മരണമെന്നും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിനെ ഉദ്ധരിച്ച് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഇരകളുടെ മാതാവും സഹോദരനും നൽകിയ മൊഴിയിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. പതിമൂന്നും പതിനാറും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. ദുരഭിമാന കൊല, ആത്മഹത്യ തുടങ്ങി എല്ലാ കോണുകളിലും അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണെന്നും ഉന്നാവ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

പശുവിനു തീറ്റ തേടി പോയ 3 പെൺകുട്ടികളെയാണ് അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടു കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. കുട്ടികൾ തിരികെ വരാത്തതിനെത്തുടർന്നു വീട്ടുകാർ നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൂവരെയും കണ്ടെത്തിയത്. ചികിത്സയിലുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് അതീവ ഗുരുതര പരുക്കുകളാണുള്ളത്. തലച്ചോറിനു ഗുരുതരക്ഷതമുണ്ടെന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു.

English Summary: UP Police Files Murder FIR After Death of Two Dalit Girls in Unnao