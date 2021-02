8 തവണ മത്സരിച്ചു, ഇനി പുതുമുഖം വരട്ടെ; എ.കെ. ശശീന്ദ്രനെതിരെ പടയൊരുക്കം

കോഴിക്കോട് ∙ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജില്ലയിൽ എൻസിപിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സീറ്റിൽ പുതുമുഖത്തിന് അവസരം നൽകണമെന്ന് എൻസിപി ജില്ലാ നിർവാഹക സമിതി യോഗത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു. എട്ടു തവണ മത്സരിച്ച മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ ഇത്തവണ മാറി നിൽക്കണമെന്നാണ് വടകര, കൊയിലാണ്ടി, മേപ്പയൂർ ബ്ലോക്കുകളിൽനിന്നുള്ള നിർവാഹക സമിതി അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എ.കെ.ശശീന്ദ്രന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു യോഗം.

ശശീന്ദ്രൻ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽനിന്ന് 3 തവണ എംഎൽഎയും ഒരു തവണ മന്ത്രിയുമായി. ഇനി ജില്ലയിൽനിന്നുള്ളവർക്ക് അവസരം നൽകണം. വലിയ പാർട്ടികളായ സിപിഎമ്മിൽ രണ്ടു ടേമും സിപിഐയിൽ 3 ടേമും കർശനമാക്കുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ സീറ്റുകളുള്ള എൻസിപിയിൽ ഒരാൾതന്നെ എട്ടു തവണയിൽ കൂടുതൽ മത്സരിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നും ചോദ്യമുയർന്നു. മൂന്നു ബ്ലോക്കുകളിൽനിന്നുള്ള ചില അംഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ അഭിപ്രായമുയർത്തിയതെങ്കിലും ഇതിനെ എതിർത്ത് ആരും രംഗത്തെത്തിയില്ല.



അതേസമയം, പാർട്ടിക്കു ലഭിക്കുന്ന സീറ്റുകളിൽ ചിലർ സ്വയം സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ചിലർ സൂചിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഈ കാര്യം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതല്ലെന്നു അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മുക്കം മുഹമ്മദ് യോഗത്തെ അറിയിച്ചു. 22ന് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന നേതൃയോഗത്തിൽ ഈ അഭിപ്രായം അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രസിഡന്റിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയാണ് യോഗം അവസാനിച്ചത്.



English Summary : NCP district committee suggested new faces instead of AK Saseendran for Kerala Assembly elections 2021