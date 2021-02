പൊന്നിന് വിലക്കുറവ്; സ്വർണം വാങ്ങാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയം ഇതോ?

കൊച്ചി ∙ സ്വർണം വാങ്ങാൻ ഇതാണോ ഏറ്റവും അനുകൂല സമയം? പവന് (എട്ടു ഗ്രാം) 42,000 രൂപ വരെ രേഖപ്പെടുത്തിയ വില 34,600 രൂപ വരെ താഴ്ന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പലരും അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണിത്. ഏറ്റവും അനുകൂല സമയം ഇതോ എന്ന് ഉറപ്പു പറയാൻ വിപണി നിരീക്ഷകർ ആരുംതന്നെ തയാറാകുന്നില്ല. ഉയർച്ചതാഴ്ചകൾക്കുള്ള സാധ്യത തുല്യമാണെന്ന സുരക്ഷിത മറുപടിയാണ് അവരിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടവയാണ്.

വിലയിൽ തിരുത്തലിന്റെ കാലം

താൽക്കാലികമാകാമെങ്കിലും വിപണിയിൽ തിരുത്തലിന്റെ ഊഴമാണിതെന്നു നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ മാസംതന്നെ വിലയിലുണ്ടായ ഇടിവു നോക്കുക. ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ 36,800 രൂപയായിരുന്നു വിലയെങ്കിൽ ഉച്ചയോടെ അതു 36,400 ൽ എത്തുകയുണ്ടായി. അവിടെനിന്ന് ആരംഭിച്ച ഈ മാസത്തെ വിലയിടിവ് ഏതാനും ദിവസംമുൻപ് 35,000 രൂപ വരെ എത്തുന്നതു കണ്ടു.

അതായത്, കഴിഞ്ഞ വർഷം മേയ് 17നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന വില. പിന്നീടു മെച്ചപ്പെട്ടെങ്കിലും ഏറ്റവും ഒടുവിൽ (ഫെബ്രുവരി 20ന്) രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വില 34,600 രൂപ മാത്രം. 2020 ഓഗസ്റ്റ് 7, 8, 9 തീയതികളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ റെക്കോർഡ് നിലവാരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ വില 17.7 ശതമാനം. ഈ മാസത്തെ ഇടിവുതന്നെ ആറു ശതമാനം.

ഗോൾഡ് ഇടിഎഫുകളിലേക്കു പണപ്രവാഹം

ഏത് ഉൽപന്നത്തിന്റെ വിലയിലും ഈ അളവിലുള്ള തിരുത്തലുണ്ടാകുന്നതു നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂല സാഹചര്യമാണു സമ്മാനിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സ്വർണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ടുകളിലേക്കുള്ള (ഇടിഎഫ്) നിക്ഷേപത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം വലിയ കുതിപ്പു പ്രകടമായത്.

ഫണ്ടുകളിലേക്കുള്ള പണപ്രവാഹത്തിൽ ഡിസംബറിനെ അപേക്ഷിച്ചു 45% വർധനയാണു കഴിഞ്ഞ മാസമുണ്ടായത്. ജനുവരിയിൽ നിക്ഷേപകരിൽനിന്ന് ഇടിഎഫുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് 625 കോടി രൂപയാണെന്ന് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (ആംഫി) നിന്നുള്ള കണക്കുകൾതന്നെ സാക്ഷ്യം.

ചുങ്കം കുറച്ചതും മെച്ചമായി

സ്വർണത്തിന്റെ ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കം കുറച്ചുകൊണ്ടുള്ള ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം വിലയിടിവിന് ഒരു പരിധി വരെ സഹായകമായിട്ടുണ്ടെന്നു നിരീക്ഷകർ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ വിലകളെ ശാശ്വതമായി സ്വാധീനിക്കാൻപോന്നതല്ല ഈ നടപടിയെന്ന് ഓർക്കണം. വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടാകുമെന്നതിനാൽ ഇറക്കുമതിച്ചുങ്കത്തിൽ ഇനിയൊരിളവിനു തൽക്കാലം സാധ്യതയില്ല.

സുരക്ഷിതമെന്ന ധാരണ മാറാം

കോവിഡ് വാക്സീൻ പ്രയോഗം വ്യാപകമാകുകയാണ്. തന്മൂലം കോവിഡ് വ്യാപനവും നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുകയാണെന്നു പറയാം. ഇതു സ്വാഭാവികമായും ലോകസമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടാൻ ഇടയാക്കും. വൻ വിപണികളിലൊന്നായ ഇന്ത്യയിലെ സാമ്പത്തികരംഗത്ത് ഉണർവ് അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഈ സാഹചര്യം സ്വർണം പോലുള്ള സുരക്ഷിത നിക്ഷേപങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നതിൽനിന്നു നിക്ഷേപകരെ പിന്തിരിപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന അഭിപ്രായം ചില നിരീക്ഷകർക്കുണ്ട്. ഇതു സ്വർണത്തിന്റെ വിലനിലവാരത്തെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും അവർ പറയുന്നു.

ഓഹരി വിപണിയിൽ സ്വർണത്തിനു വെല്ലുവിളി

ആഗോളതലത്തിൽത്തന്നെ ഓഹരി വിപണിയിൽ ഉയർന്ന തോതിലുള്ള പ്രസരിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. സുദീർഘമായ ‘ബുൾ തരംഗ’മാണു നിരീക്ഷകരിൽ പലരും പ്രവചിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നതും ശ്രദ്ധേയം.

ഓഹരി വിപണിയിലെ വേലിയേറ്റത്തിൽ സ്വർണത്തിന്റെ ആകർഷകത്വം കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിലേക്കു താഴ്ന്നുപോയാൽ അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും നിരീക്ഷകർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

‘ടെക് ഇൻഡസ്ട്രി’യുടെ പിന്തുണ സ്വർണത്തിന്

ലോകസമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ മുന്നേറ്റം സ്മാർട് ഫോൺ മുതൽ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ഉപാധികൾ വരെ പല ഉൽപന്നങ്ങളുടെയും ഡിമാൻഡിൽ വൻ വർധനയ്ക്ക് ഇടയാക്കുമെന്ന വസ്തുതയാണു ചില നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഈ സാഹചര്യമാകട്ടെ സ്വർണത്തിനു പ്രിയം വർധിപ്പിക്കുമെന്നതാണു യാഥാർഥ്യം. കാരണം ‘ടെക് ഇൻഡസ്ട്രി’ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മേഖലയ്ക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളിലൊന്നാണു സ്വർണം. സ്മാർട് ഫോണുകൾക്കു പുറമെ എൽഇഡികളുടെയും ത്രീ ഡി സെൻസറുകളുടെയും മറ്റും ഉൽപാദനത്തിനു സ്വർണം ആവശ്യമാണ്.

വാച്ച്, കാൽക്കുലേറ്റർ, കംപ്യൂട്ടർ ചിപ്പുകൾ, ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ, പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡുകൾ, ഹൈബ്രിഡ് സർക്യൂട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ ഉൽപാദനത്തിലും സ്വർണത്തിനു പങ്കുണ്ട്. ടെലിസ്കോപ് മുതൽ കൃത്രിമോപഗ്രഹങ്ങളിൽ വരെ സാന്നിധ്യമുള്ള ലോഹമാണു സ്വർണം. വൈദ്യശാസ്ത്ര രംഗത്തും ജലശുദ്ധീകരണ സംവിധാനങ്ങളിലും സ്വർണത്തിന്റെ നാനോ കണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഏതാനും ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഐസോടോപ്പുകൾക്കു വരെ സ്വർണം ആവശ്യമുണ്ട്. ജപ്പാനിലെ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ് വ്യവസായം മാത്രം പ്രതിവർഷം ശരാശരി 150 ടൺ സ്വർണം ഉപയോഗിക്കുന്നതായാണു കണക്ക്. ദക്ഷിണ കൊറിയയും ചൈനയും വ്യവസായ ആവശ്യത്തിനു സ്വർണം വൻതോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സ്വർണത്തിന്റെ ആഗോള ഉപഭോഗത്തിൽ 10 ശതമാനത്തോളം ടെക് മേഖലയിൽനിന്നാണെന്നും നിരീക്ഷകർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

