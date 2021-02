കോവിഡിൽ തകരില്ല ഇന്ത്യൻ ഐടി; 15 ലക്ഷം കോടിയുടെ കുതിപ്പിലേക്ക്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോവിഡും ലോക്ഡൗണും രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ തകർത്ത വർഷമാണു കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നാൽ തിരിച്ചുവരവിന്റെ പാതയിലാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന കണക്കുകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഐടി രംഗം. 2020–21 സാമ്പത്തിക വർഷം രാജ്യത്തെ ഐടി വ്യവസായം 194 ബില്യൻ ഡോളർ(ഏകദേശം 15 ലക്ഷം കോടി) പിന്നിടുമെന്നു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കമ്പനികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ നാസ്കോമിന്റെ(നാഷനൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ആൻഡ് സർവീസസ്കമ്പനീസ്) റിപ്പോർട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെക്കാൾ 2.3% അധികം നേടുമെന്നാണ് കണക്ക്. സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ മൂന്നാം പാദത്തിൽ മികച്ച നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ കമ്പനികൾ നാലാം പാദത്തിലും തിളങ്ങുമെന്നു പ്രവചനം. കോവിഡിനു ശേഷമുള്ള തിരിച്ചുവരവിനെ രാജ്യത്തെ ഐടി രംഗം മുന്നിൽ നയിക്കുമെന്നാണു ‘ന്യൂവേൾഡ്: ദി ഫ്യൂച്ചർ ഈസ് വിർച്വൽ’ എന്ന പഠനത്തിൽ നാസ്കോം വിശദീകരിക്കുന്നു.



കോവിഡ് കാലത്ത് ഒട്ടേറെ കമ്പനികൾ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ടെങ്കിലും 1.38 ലക്ഷം പേർക്കു അധികമായി ജോലി നൽകിയെന്നാണു കണ്ടെത്തൽ. നിലവിൽ രാജ്യത്തെ ഐടി മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർ 44.7 ലക്ഷമാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ വാർഷിക ജിഡിപിയുടെ 8 ശതമനമാണു ഐടി കമ്പനികളുടെ സംഭാവന.



കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 6–7 ശതമാനം വളർച്ച നേടിയതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഈ വർഷത്തെ വളർച്ച കുറവാണെങ്കിലും പ്രതിസന്ധികൾക്കിടെ ഇത്രയേറെ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം കമ്പനികൾക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 190 ബില്യൻ ഡോളറായിരുന്നു ഐടി കമ്പനികളുടെ വരുമാനം.



∙ നേട്ടമുണ്ടാക്കി കമ്പനികൾ



കഴിഞ്ഞ മാർച്ച്–ജൂൺ സമയത്തു ശമ്പളം വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ, ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടൽ വാർത്തകളായിരുന്നു ഐടി ലോകത്തു സജീവമായിരുന്നതെങ്കിൽ ഈ വർഷം 5–7 ശതമാനം വരെ ശമ്പള വർധന ജീവനക്കാർക്കു നൽകാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണു ഭൂരിഭാഗം കമ്പനികളും. ടിസിഎസ്, ഇൻഫോസിസ്, വിപ്രോ തുടങ്ങിയ പ്രധാന കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെ മികച്ച നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്നു. ഇൻഫോസിസിന്റെ കാര്യം തന്നെയെടുക്കാം. 2–3% വളർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇവർ സ്വന്തമാക്കിയതു 4.5–5% വളർച്ച.



ജോലിയില്ലാതെ ‘ബെഞ്ചിൽ’ ഇരിക്കാൻ ജീവനക്കാരില്ലെന്നതാണ് പല കമ്പനികളുടെയും അവസ്ഥ. ഒരു പ്രൊജക്ട് അവസാനിച്ചാലുടൻ മറ്റൊരു പ്രൊജക്ട് കിട്ടുന്നു. ലോക്ഡൗണിനു മുൻപു ക്യാംപസ് പ്ലേസ്മെന്റ് നടത്തിയ കമ്പനികളെല്ലാം ജോലി വാഗ്ദാനം നൽകിയ വിദ്യാർഥികളെ പ്രവേശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ട്രെയിനിങ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ നടപടികളും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനിലാണെന്നു മാത്രം.



∙ വളർച്ചയിൽ ഇ–കൊമേഴ്സ്



ഐടിയിൽ ഇ–കൊമേഴ്സ് കമ്പനികളാണു മികച്ച നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. 4.8% വളർച്ചയുമായി 57ബില്യൻ ഡോളർ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുമെന്നു വിലയിരുത്തുമ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തു ഹാർഡ്്‍വെയർ കമ്പനികളാണ്. 4.1 ശതമാനം വളർച്ചയുമായി വരുമാനം 16 ബില്യൻ ഡോളറിൽ വരുമാനം എത്തുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. 2.7 ശതമാനമാണു സർവീസ് മേഖല പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



വരുമാനം 99 ബില്യൻ ഡോളറിലെത്തുമെന്നും. നാസ്കോമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സിഇഒ സർവേയിൽ പങ്കെടുത്തവരിൽ ഭഊരിഭാഗവും ഐടി മേഖലയുടെ വളർ‍ച്ച തന്നെയാണു പ്രവചിക്കുന്നത്. ലോകം സാങ്കേതിക മേഖലയിൽ കൂടുതൽ പണം മുടക്കുമെന്നു 71 ശതമാനം സിഇഒമാർ പ്രവചിക്കുന്നു.



∙ 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇരട്ടിയിലേക്ക്



രാജ്യത്തെ ഐടി വ്യവസായ മേഖല അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ 300–350 ബില്യൻ ഡോളറിലെത്തുമെന്നാണു(22.5 –26.25ലക്ഷം കോടി രൂപ) രാജ്യാന്തര കൺസൽട്ടൻസി സ്ഥാപനമായ മക്കിൻസിയുടെ പഠനം. അതായതു വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ 7.5 ശതമാനം വളർച്ച സ്വന്തമാക്കുമെന്ന്. ക്ലൗഡ്–ഡിജിറ്റൽ സർവീസ് മേഖല ലോകത്തിന്റെ 50 ശതമാനം വിപണി സ്വന്തമാക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. നിലവിൽ 30 ശതമാനമാണിത്.



‘ലോകത്തിലെ ഐടി രംഗം വരുന്ന 4–5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1 ട്രില്യൻ ഡോളർ(ഒരു ലക്ഷം കോടി ഡോളർ) എത്തുമെന്നാണു പ്രവചനം. ഇതിന്റെ 20 ശതമാനമെങ്കിലും നമ്മൾക്കു സ്വന്തമാക്കാൻ സാധിച്ചാൽ വരും വർഷങ്ങിൽ 200 ബില്യൻ ഡോളർ വളർച്ച നേടാൻ സാധിക്കും’ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന നാസ്കോം ടെക്നോളജി ആൻഡ് ലീഡർഷിപ് ഫോറത്തിൽ എച്ച്സിഎൽ ടെക് സിഇഒ സി. വിജയകുമാർ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ. രാജ്യത്തെ വലിയ ഐടി കമ്പനികൾ വിദേശത്തു നിന്നുള്ള വലിയ ഡീലുകൾ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടപ് കമ്പനികൾക്കും വളർച്ചയ്ക്കുള്ള അവസരമുണ്ടെന്നാണ് വാസ്തവം.



ചെറു സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ പലതും വലിയ കമ്പനികൾ സ്വന്തമാക്കുന്നു. എംഎസ്എംഇ സെക്ടറിൽ ഉൾപ്പെടെ സ്റ്റാർട്ടപ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട്. വലിയ കമ്പനികളുടെ ഉപകരാറുകൾ സ്വന്തമാക്കി പച്ചപിടിക്കുന്നവരുമേറെ. സംഗതി എന്തായാലും വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ഐടി മേഖലയിൽ ഏറെ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമെന്നാണ് വിവിധ മേഖലയിലുള്ളവരുടെ പ്രവചനം.



English Summary: Indian IT industry’s revenue estimated to grow in FY21 to $194 billion