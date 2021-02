ജനങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിൽനിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നു: മോദിയോട് സോണിയ ഗാന്ധി

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ ഇന്ധനവില വർധനയിൽ ആശങ്ക അറിയിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് കത്തെഴുതി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധി. ജനങ്ങളുടെ ദുരിതത്തിൽനിന്ന് ലാഭമുണ്ടാക്കുകയാണു സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് സോണിയ ആരോപിച്ചു. ഇന്ധനവില ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും പെട്രോളിന് ലീറ്ററിന് 100 രൂപ നൽകണം.



ഡീസല്‍ വില വർധന ലക്ഷക്കണക്കിന് കർഷകരെ ദുഃഖത്തിലാക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുള്ളതിന്റെ പകുതി തുക മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ക്രൂഡ് ഓയിലിനുള്ളത്. പെട്രോളിന് 33 രൂപയും ഡീസലിന് 32 രൂപയുമാണ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടിയായി പിരിക്കുന്നത്. ഇന്ധനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന വിലയേക്കാൾ അധികമാണിത്. ജനങ്ങളെ നേരിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ നീതീകരിക്കുകയെന്നു മനസ്സിലാകുന്നില്ല.



എക്സൈസ് നികുതി കുറച്ച് ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കണമെന്നും സോണിയ ഗാന്ധി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒഴിവുകഴിവുകൾ പറയുന്നതിനു പകരം പരിഹാരം കാണേണ്ട സമയമാണിതെന്നും സോണിയ കത്തിൽ പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായി 12–ാം ദിവസവും രാജ്യത്ത് ഇന്ധന വില മുകളിലേക്കാണ്. മുംബൈയിൽ പെട്രോളിന് 97 രൂപയും ഡീസലിന് 88 രൂപയുമാണു വില.



English Summary: Centre Profiting Off "People's Misery": Sonia Gandhi To PM On Fuel Prices