പുതുച്ചേരിയിൽ ഭരണപക്ഷത്തെ രണ്ട് എംഎൽഎമാർ കൂടി രാജിവച്ചു, പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷം

ചെന്നൈ ∙ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിന് ഒരു ദിവസം മുൻപ് പുതുച്ചേരിയിൽ ഭരണപക്ഷത്തെ രണ്ട് എംഎൽഎമാര്‍ കൂടി രാജിവച്ചു. ഇതോടെ നിയമസഭയിൽ ഒരു പാർട്ടിക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതായി. കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ലക്ഷ്മിനാരായണൻ, ഡിഎംകെ എംഎല്‍എ വെങ്കടേശൻ എന്നിവരാണ് രാജി വച്ചത്. പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പരിഗണന കിട്ടുന്നില്ലെന്നും മനം മടുത്തെന്നും നാലു തവണ എംഎൽഎയായ ലക്ഷ്മി നാരായണൻ പ്രതികരിച്ചു.

ഡിഎംകെ എംഎൽഎ രാജിക്കുള്ള കാരണം അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ഇതോടെ പുതുച്ചേരിയിലെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിന്റെ ബലം 12 സീറ്റായി ചുരുങ്ങി. മുതിർന്ന നേതാവായിട്ടുപോലും മന്ത്രിസ്ഥാനം കിട്ടാതിരുന്നതാണു കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. ഭരണകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസ് ന്യൂനപക്ഷമായി മാറിയെന്നും ഈ പ്രതിസന്ധിയെ പൂർണമായും കുറ്റപ്പെടുത്താനില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എൻആർ കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും തന്നെ പാർട്ടിയിലേക്കു സ്വാഗതം ചെയ്തു. പ്രവർത്തകരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമായിരിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പുതുച്ചേരി നിയമസഭയിൽ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ്. സർക്കാരിനും പ്രതിപക്ഷത്തിനും മേധാവിത്തം നേടാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെയുള്ള മൂന്നു മാസം രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏർപ്പെടുത്തിയേക്കും.

English Summary: Congress MLA K Lakshminarayanan hands over his resignation letter to Puducherry Assembly Speaker VP Sivakozhundu