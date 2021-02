ഇ. ശ്രീധരന്റെ സ്വാധീനം ചെറുത്; ബിജെപി വളരുക ബുദ്ധിമുട്ട്: ശശി തരൂർ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇ. ശ്രീധരന് കേരള നി‌യമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചെറിയ സ്വാധീനം മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുകയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂർ എംപി. കുറച്ചു സീറ്റുകളൊഴിച്ചാൽ മറ്റിടങ്ങളിലൊന്നും ബിജെപി പ്രധാന എതിരാളി പോലുമല്ലെന്നും തരൂർ വ്യക്തമാക്കി. 2016ലെ ഒരു സീറ്റ് എന്ന പ്രകടനത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ബിജെപിക്കു വളരുകയെന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും.

ഇ. ശ്രീധരന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി. എഞ്ചിനീയറിങ് പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഏറെക്കാലമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ ജനാധിപത്യത്തിൽ നയങ്ങൾ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ഇല്ല. ഇതു വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു ലോകമാണ്. ശ്രീധരന് രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമോ, അനുഭവമോ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വാധീനം വളരെ ചെറുതായിരിക്കുമെന്നും ശശി തരൂർ അവകാശപ്പെട്ടു.

53–ാം വയസ്സിലാണ് ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെത്തുന്നത്. സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാൻ വളരെ വൈകിപ്പോയെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നിയത്. 88 വയസ്സുള്ള ഒരാളെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയാനാണ്?– തരൂർ ചോദിച്ചു. ബിജെപിയിൽ ചേരുകയാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇ. ശ്രീധരൻ അറിയിച്ചത്. ബിജെപി താൽപര്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിയമസഭയിലേക്കു മത്സരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയാകാനും തയാറെന്നും ശ്രീധരൻ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.



