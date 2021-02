ഇ.ശ്രീധരൻ മത്സരിക്കും; മുഖ്യമന്ത്രി പദവി വഹിക്കാനും യോഗ്യൻ: കെ.സുരേന്ദ്രൻ

തിരുവനന്തപുരം∙ മെട്രോമാൻ ഇ.ശ്രീധരന്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രന്‍. മുഖ്യമന്ത്രി പദവി ഉള്‍പ്പെടെ ഏതു പദവിയും വഹിക്കാന്‍ യോഗ്യനാണ് അദ്ദേഹം. ഇ.ശ്രീധരൻ കേരളത്തിന്‍റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ഏറെയാണ്. താന്‍ മത്സരിക്കുമോയെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പാര്‍ട്ടിയെന്നും സുരേന്ദ്രന്‍ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



കേരളത്തില്‍ വികസന പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. നടക്കുന്നത് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പിആര്‍ ജോലികള്‍ മാത്രമാണ്. ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരത്തിലൂടെ 30% വോട്ട് ബിജെപി നേടുമെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

അഴിമതി വിമുക്തം, പ്രീണന വിരുദ്ധം, സമഗ്ര വികസനം, പുതിയ കേരളം എന്നീ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി കെ.സുരേന്ദ്രൻ നയിക്കുന്ന വിജയ യാത്ര ഇന്നു കാസർകോടുനിന്ന് ആരംഭിക്കും. വൈകിട്ട് 4ന് കാസർകോട് താളിപ്പടുപ്പ് മൈതാനിയിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരൻ, സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള പ്രഭാരിമാരായ സി.പി.രാധാകൃഷ്ണൻ, കെ.സുനിൽകുമാർ, ബിജെപി കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന, ജില്ലാ നേതാക്കൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും.

