ഇറാന്റെ രഹസ്യകേന്ദ്രങ്ങളിൽ യുറേനിയം സാന്നിധ്യം; പിന്നിൽ ബോംബ് നിർമാണം?

പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചു പോയ യുഎസ്–ഇറാന്‍ ആണവകരാറിനു പുതുജീവൻ വയ്ക്കുമ്പോൾ അത്ര ശുഭകരമായ വാർത്തയല്ല ആയത്തുല്ല ഖമനയിയുടെ മണ്ണിൽനിന്നെത്തുന്നത്. ഇറാനിൽ പരിശോധന നടത്തിയ രാജ്യാന്തര ആണവോർജ എജൻസി (ഐഎഇഎ) രണ്ടിടങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ ‘ആണവ വസ്തുക്കളെ’ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണു പുതിയ വിവാദം. കണ്ടെത്തിയത് യുറേനിയമാണെന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഏജൻസി.

ആണവായുധം നിർമിക്കാനായി യുഎസ് രഹസ്യമായി യുറേനിയം സംപുഷ്ടീകരിക്കുന്നുവെന്ന മുൻ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ ആരോപണം ശരിവയ്ക്കും വിധമാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ആണവായുധ നിർമാണം അജൻഡയിലില്ലെന്ന നിലപാടിൽത്തന്നെയാണ് ഇറാൻ. ആണവോർജ ഏജൻസിക്ക് ഇറാനിൽ പരിശോധന നടത്താൻ അനുമതി നൽകാമെന്ന ഉറപ്പു കൂടി 2015ലെ ആണവകരാറിന്റെ ഭാഗമായുണ്ടായിരുന്നു.

എന്നാൽ 2018ൽ കരാറിൽനിന്ന് യുഎസ് ഏകപക്ഷീയമായി പിന്മാറിയതോടെ മാസങ്ങളോളം ഏജന്‍സിക്ക് ഇറാനിലേക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ഏറെ നാളത്തെ സമ്മർദത്തിനുശേഷം 2020 ഓഗസ്റ്റിലും സെപ്റ്റംബറിലും പരിശോധനയ്ക്ക് ഇറാൻ അനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് രണ്ടിടത്ത് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുള്ള വസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ഏജൻസി പരിശോധകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇതെവിടെനിന്നാണു ലഭിച്ചതെന്നത് ഇപ്പോഴും അവ്യക്തം.

ഇറാനിലെ ഫോർദോവിലെ ആണവ റിയാക്ടർ. ചിത്രം: HO / Atomic Energy Organization of Iran / AFP

ആണവ വസ്തുവിന്റെ ഉറവിടം സംബന്ധിച്ചു കൃത്യമായ മറുപടി ഇറാൻ നൽകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പരസ്യശാസനയ്ക്കും ആണവോർജ ഏജൻസി നീങ്ങുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദശാബ്ദമായി പ്രവർത്തിക്കാതിരുന്ന കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നാണ് യുറേനിയം സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ആണവകരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇറാന്റെ നിലപാട് സംശയാസ്പദമാണെന്നു തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഏജൻസിയുടെ കണ്ടെത്തലെന്ന് ഇസ്രയേൽ ഉൾപ്പെടെ നിലപാെടടുക്കുന്നു.

വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാൻ ഐഎഇഎ തയാറായിട്ടില്ല. ഏജൻസിയിലെ ഇറാൻ അംബാസഡറായ ഖാസിം ഗരീബാബാദിയും വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഒരു മുതിർന്ന ഇറാനിയൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞതിങ്ങനെ: ‘ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഒളിക്കാനില്ല. അതിനാലാണ് ഏജൻസി പരിശോധകരെ ഇറാനിലേക്കു വരാൻ അനുവദിച്ചതും..’. ട്രംപ് ഭരണകൂടം ഇറാനുമേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപരോധം അടുത്തയാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ എടുത്തുമാറ്റണമെന്നാണ് ഇറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ അക്കാര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടാൽ വീണ്ടും ഐഎഇഎയ്ക്കു മുന്നിൽ ഇറാന്റെ വാതിലടയുമെന്നും ഭീഷണിയുണ്ട്. അടുത്തയാഴ്ചതന്നെയാണ് ഇറാന്റെ ആണവ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏജൻസിയുടെ ത്രൈമാസ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവരുന്നതും. രണ്ടിടത്ത് എങ്ങനെ യുറേനിയം വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തിയെന്ന ചോദ്യത്തിന് തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം നൽകാത്ത ഇറാന്റെ നടപടിയെ ശാസിക്കാൻ ഈ റിപ്പോർട്ട് ഏജൻസി ഉപയോഗിക്കുമെന്നാണു സൂചന.

ഡോണൾഡ് ട്രംപ്. ബറാക് ഒബാമ

അതുമല്ലെങ്കിൽ സമാന വിഷയത്തിൽ ഇറാനു ശാസനയുമായി അഡിഷനൽ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. യുഎസ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടുകളും ഐഎഇഎ കണക്കുകൂട്ടലുകളും പ്രകാരം ഇറാന് രഹസ്യ ആണവായുധ വികസന പദ്ധതിയുണ്ട്. 2003ൽ ഇതു താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ഇറാൻ എന്നും നിഷേധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടെയാണ് 2015ൽ ഇറാനും യുഎസും മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ കരാറിൽ ഒപ്പിട്ടത്.

ബറാക് ഒബാമ മുൻകയ്യെടുത്തു തയാറാക്കിയ കരാർ ട്രംപ് അട്ടിമറിച്ചു. 2015നു മുൻപത്തെ ആണവ പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇറാൻ ഇപ്പോഴും ഏജൻസിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ യുറേനിയം വസ്തുക്കൾ പുതിയത് അല്ലെങ്കിൽപ്പോലും ഇവ എന്തിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതാണെന്ന് ഇറാൻ മറുപടി നൽകേണ്ടി വരും.

ഏഴു മാസത്തോളം ഏജൻസിയെ പുറത്തുനിർത്തിയ ശേഷമാണ് 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ രാജ്യത്ത് പരിശോധനയ്ക്ക് ഇറാൻ അനുമതി നൽകിയത്. അതിനിടെ രണ്ടിടത്തുനിന്നു ശേഖരിച്ച സാംപിളുകളായിരുന്നു ആണവ വസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഇത് യുറേനിയമാണെന്ന് ഏജൻസിയുമായി അടുത്തു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിലർ വാർത്താ ഏജന്‍സി ‘റോയിട്ടേഴ്സിനോട്’ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആണവായുധങ്ങളുടെ പ്രധാന ഘടകമാണ് സംപുഷ്ടീകരിച്ച യുറേനിയം. ഇറാൻ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന യുറേനിയത്തിന്റെ അളവ് ഏജൻസിയെ അറിയിക്കണമെന്നാണു കരാർ. എവിടെയെല്ലാം യുറേനിയം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആണവായുധ നിർമാണത്തിന് അതുപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്നും അറിയിക്കണം. യുറേനിയം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇറാൻ ഏജൻസിയെ അറിയിച്ച ഇടങ്ങളിൽനിന്നല്ല പുതിയ സാംപിളുകൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

കണ്ടെത്തിയ യുറേനിയം സംപുഷ്ടീകരിച്ചതല്ലെന്നാണു വിവരം. അപ്പോഴും കണക്കിൽപ്പെടാത്ത, രേഖകളിലില്ലാത്ത യുറേനിയം എന്തിന് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കേണ്ടി വരും. ഇറാനിൽനിന്നു കണ്ടെത്തിയ ‘രഹസ്യം’ സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ഏജന്‍സിയുടെ കയ്യിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ. അറിയിക്കേണ്ട കുറച്ചു വിവരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഏതാനും രാജ്യങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. യുറേനിയം കണ്ടെത്തിയ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയപ്പോൾ ഇറാൻ നൽകിയ മറുപടിയും ഏജൻസിക്കു തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല.

റേഡിയോ ആക്ടീവ് വസ്തുക്കൾ മറ്റൊരിടത്തേക്കു മാറ്റിയപ്പോൾ ബാക്കിയായ യുറേനിയമായിരിക്കാം അതെന്നാണ് ഇറാൻ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ പുതിയ ഇടത്തേക്കു മാറ്റിയ ആണവ വസ്തുക്കളും ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയ വസ്തുക്കളും തമ്മിൽ യാതൊരു സാമ്യവുമില്ല. പതിവു പോലെ സംശയം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടി പരമാവധി വൈകിപ്പിക്കുകയെന്ന തന്ത്രമാണ് ഇറാൻ ഇവിടെയും പയറ്റുന്നതെന്നും ഐഎഇഎ പ്രതിനിധികൾ പറയുന്നു.

കണ്ടെത്തിയ രണ്ട് ഇടങ്ങളിൽ ഒരിടത്ത് യുറേനിയം ‘കൺവേർഷൻ’ നടന്നതായാണ് ഏജൻസി സംശയിക്കുന്നത്. യുറേനിയം സംപുഷ്ടീകരണത്തിനു മുന്നോടിയായുള്ള പ്രക്രിയയാണിത്. യുറേനിയം കണ്ടെത്തിയ രണ്ടാമത്തെ ഇടം സ്ഫോടക പരീക്ഷണം നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥലമാണെന്നും കരുതുന്നു. നേരത്തേ ടെഹ്റാനടുത്ത് ടുർക്വസാബാദില്‍ ഇറാൻ ആണവ വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സംഭരണകേന്ദ്രം നിർമിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇവയ്ക്കൊന്നും ഇതുവരെ ഇറാൻ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല.

35 രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ ഐഎഇഎയുടെ ബോർഡ് ഓഫ് ഗവർണേഴ്സ് യോഗം അടുത്തയാഴ്ച ചേരാനിരിക്കുകയാണ്. ഇറാനെ അപലപിക്കുന്ന നീക്കം യോഗത്തിലുണ്ടോയെന്നും ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നു. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ കണ്ണുകളും ആണവകരാർ തിരികെയെത്തുമോയെന്ന വിഷയത്തിൽ യുഎസിനു നേരെയാണെന്നും നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

ആണവകരാർ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ബൈഡൻ ഭരണകൂടം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് ലഭിച്ചാൽ കരാറിനെ മറികടന്ന് ഇപ്പോൾ തുടരുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്നും ഇറാൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറാന്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ നിർത്തിവയ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കും ബൈഡന്റെ കരാർ. എന്നാൽ ആണവ പോർമുന വഹിക്കുന്ന മിസൈൽ നിർമിക്കുന്നില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോഴും ഇറാൻ.

English Summary: IAEA found uranium traces at two sites Iran barred it from, sources say

(ചിത്രം: ഇറാനിലെ അറാക്കിലെ ആണവ വാട്ടർ റിയാക്ടറിൽ ഐഎഇഎ പ്രതിനിധികൾ സന്ദർശനം നടത്തിയപ്പോൾ. Courtesy: HO / Atomic Energy Organization of Iran / AFP)