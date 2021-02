ശ്രീകണ്ഠപുരം (കണ്ണൂർ)∙ പൈസക്കരി വണ്ണായിക്കടവ് പുഴയിലേക്ക് മിനി ലോറി മറിഞ്ഞ് ഒരാൾ മരിച്ചു. വലിയപറമ്പ് സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത്. രാവിലെ 4 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. ഏറ്റു പാറയിൽ നിന്ന് കുറ്റ്യാടിയിലേക്ക് ചെങ്കല്ലുമായി പോയി ഇറക്കി മടങ്ങവേയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ഏറ്റു പാറ സ്വദേശിയുടേതാണ് ലോറി. അഗ്നിരക്ഷാസേന ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തിയാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത്.



English Summary: One killed in lorry accident in Kannur