പാലക്കാട് ∙ മൈലംപുള്ളിയിൽ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുമരണം. കുട്ടിക്കുളങ്ങര കെഎപി രണ്ടാം ബറ്റാലിയനിലെ ഹവിൽദാർ പറളി സ്വദേശി ഹുസൈൻ ബാബു, മണ്ണൂർ കിഴക്കുപുറം സ്വദേശി സുരേഷ് ബാബു (49) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇരുവരുടെയും മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ.



അപകടത്തിൽപെട്ട ബൈക്ക്

English Summary: Two killed in road accident at Mylampully