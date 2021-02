റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് 10 വർഷം നീട്ടിയാൽ എല്ലാവർക്കും ജോലി കിട്ടുമോ? മോശമായി സംസാരിച്ചില്ലെന്ന് മന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന പിഎസ്‌‌സി ഉദ്യോഗാർഥികളോട് മോശമായി സംസാരിച്ചുവെന്ന ആരോപണം തള്ളി മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന്‍. പത്തുവര്‍ഷത്തേക്ക് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നീട്ടിയാല്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ജോലി കിട്ടുമോയെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചുവെന്ന ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സർവന്‍റ്സ് റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് നേതാവ് ലയ രാജേഷിന്റെ ആരോപണത്തോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.

കടകംപള്ളിയുടെ പേരെടുത്ത് പറയാതെയായിരുന്നു ലയയുടെ വിമർശനം. ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളോട് മോശമായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ കരുവായതിന്റെ കുറ്റബോധത്തിൽ നിന്നാകും സമരക്കാര്‍ക്ക് സങ്കടമുണ്ടായതെന്ന് കടകംപള്ളി പറഞ്ഞു. ഒരു മന്ത്രിയെ രാവിലെ കണ്ടുവെന്നും പ്രതികരണം ഞെട്ടിച്ചുവെന്നുമായിരുന്നു ലയ രാവിലെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.

അതേസമയം, സമരം ചെയ്യുന്ന പിഎസ്‌‌സി ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം ഇന്നുണ്ടായേക്കും. സമരക്കാരുമായി നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഫയല്‍ ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് അഡീഷനല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറി. ഇക്കാര്യത്തില്‍ വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞശേഷം അന്തിമ തീരുമാനം കൈകൊള്ളുക മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്.

റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒഴിവുകൾ ഇന്ന് സർക്കാർ പരിശോധിക്കുമെന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. എംഎല്‍എമാരായ ഷാഫി പറമ്പിലും കെ.എസ്. ശബരിനാഥും ഒന്‍പതാം ദിവസവും നിരാഹാരം തുടരുകയാണ്. നാളെ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സമരപ്പന്തലിലെത്തിയേക്കും.



