തിരുവനന്തപുരം ∙ പിഎസ്‌സി ഉദ്യോഗാർഥികൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ നടത്തുന്ന സമരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വിഷയമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണത്തിനൊരുങ്ങി സിപിഎം. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ നടത്താനാണു തീരുമാനം. മണ്ഡലം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പൊതുയോഗങ്ങളിൽ പിഎസ്‌സി വഴി ജോലി ലഭിച്ചവർക്കു സ്വീകരണം നൽകാനും ആലോചനയുണ്ട്.

കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിയമനങ്ങൾ നടക്കാത്തതിന്റെ കണക്കുകളും വിശദീകരിക്കും. ജനങ്ങളുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ 28ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസാരിക്കും. മറ്റു ജില്ലകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും. നിയമനങ്ങൾ സർക്കാർ കൃത്യമായി നടത്തിയെങ്കിലും സമരം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാമെന്നു പാർട്ടി നേതൃത്വം പറയുന്നു.



സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ചതിനാൽ സർക്കാരിന് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ല. ഈ കാര്യങ്ങള്‍ മറച്ചുവച്ച് നടത്തുന്ന സമരം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയുള്ളതാണെന്നും പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നു. ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു നടന്ന നിയമനങ്ങളുടെയും തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കലിന്റെയും കണക്കുകൾ ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കും. റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി അനിശ്ചിതമായി നീട്ടിയാൽ ജോലി കാത്തിരിക്കുന്നവരെ അതു ബാധിക്കുമെന്നു യുവാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമം.



എൽഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ വന്ന ശേഷം 1,57,909 നിയമന ശുപാര്‍ശകൾ പിഎസ്‌സി നല്‍കിയതായാണു വാദം. 27,000 സ്ഥിരം തസ്തികകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 44,000 പുതിയ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. കഴിഞ്ഞ യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ നിയമനങ്ങളും നിയമന ശുപാര്‍ശകളും നടത്തിയതായും നേതൃത്വം പറയുന്നു.



