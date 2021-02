‘ജോസഫ് കോടതിയിൽ പോയത് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള നുണ പ്രചാരണത്തിന്’

കോട്ടയം∙ ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനുള്ള നുണ പ്രചാരണത്തിനാണ് രണ്ടില ചിഹ്നം വിഷയത്തിൽ പി.ജെ.ജോസഫ് കോടതിയിൽ പോയതെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാൻ ജോസ് കെ.മാണി. ഇക്കാര്യം ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) എടുത്ത രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് ശരിയാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ഒരു കാരണവും പറയാതെയാണ് യുഡിഎഫില്‍നിന്ന് പുറത്താക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



രണ്ടില ചിഹ്നം കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ജോസ് വിഭാഗത്തിനു നൽകിയ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ ഉത്തരവ് ശരിവച്ച് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ ഉത്തരവിനു പിന്നാലെയാണ് ജോസ് കെ.മാണിയുടെ പ്രതികരണം. തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിനെതിരെ പി.ജെ. ജോസഫ് സിംഗിൾബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കുകയും സിംഗിൾ ബെഞ്ച് തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷൻ ഉത്തരവ് ശരിവയ്ക്കുകയുമായിരുന്നു.

പാലായിൽ ജോസ് കെ. മാണി നയിക്കുന്ന എൽഡിഎഫ് പദയാത്ര ജനകീയം ഇന്നാരംഭിക്കും.

