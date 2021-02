രണ്ടില: ജോസഫ് വിഭാഗം സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കും; പുതിയ പാർട്ടിക്കും നീക്കം

കൊച്ചി∙ രണ്ടില ചിഹ്നത്തിന്റെ അവകാശം ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് കൂടി നിരസിച്ചതോടെ പുതിയ പാർട്ടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പടെയുള്ള തുടർനടപടികൾ പരിഗണനയിലെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ജോസഫ് വിഭാഗം. നീതി തേടിയുള്ള നിയമ യുദ്ധം തുടരുന്നതിനാണ് തീരുമാനമെന്ന് മോൻസ് ജോസഫ് പ്രതികരിച്ചു.



കെ.എം.മാണിയുടെ മരണ ശേഷം ഭരണഘടനാ അനുസൃതമായും സംഘടനാപരമായും മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിന് നീതി ലഭിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പു കമ്മിഷനിലും ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അത് നിരസിക്കപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകുന്നത് ഉൾപ്പടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. ഇക്കാര്യം പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ പി.ജെ. ജോസഫുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പഴയ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് ആലോചിക്കുമെങ്കിലും പഴയ ജോസഫ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ പി.ജെ.ജോസഫ് നയിക്കുന്ന കേരള കോൺഗ്രസ്. കെ.എം.മാണിയുടെ കൂടെ നിന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) എന്ന നിലയിൽ ഒപ്പം നിൽക്കുകയാണ്. കാസർകോട് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയുള്ള കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കളുടെ വലിയൊരു നിര ഒപ്പമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജനാധിപത്യ കേരള കോൺഗ്രസിൽനിന്നു വന്നവരുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പുതിയൊരു പാർട്ടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് പരിഗണനയിലാണ്.

ഭാവി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് പി.ജെ. ജോസഫ് ഇന്ന് ആലോചനാ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു ദിവസത്തിനകം അടിയന്തര നേതൃയോഗം ചേരും. പുതിയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ചർച്ച ചെയ്യും. കേരള കോൺഗ്രസ് (ജെ), കേരള കോൺഗ്രസ് എം(ജെ) തുടങ്ങിയ പേരുകൾ പരിഗണനയിലുണ്ടെന്നുമാണ് നേതാക്കളിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

