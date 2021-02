ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ കേരളം ഉള്‍പ്പെടെ 5 സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് യാത്രാ നിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തി ഡല്‍ഹി. ഫെബ്രുവരി 26 അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 15 വരെ കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര, ഛത്തിസ്ഗഢ്, മധ്യപ്രദേശ്, പഞ്ചാബ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍നിന്ന് വിമാനം, ട്രെയിന്‍, ബസ് മാര്‍ഗം ഡല്‍ഹിയിലെത്തുന്നവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈയില്‍ കരുതണം. ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവ് ഇന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കും.



രാജ്യത്താകെയുള്ള കോവിഡ് കേസുകളില്‍ 86 ശതമാനവും ഈ അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍നിന്ന് ആയതിനാലാണ് ഈ തീരുമാനം. ഡല്‍ഹിയിലേക്കു യാത്ര നടത്തുന്നവര്‍ 72 മണിക്കൂര്‍ മുമ്പ് കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തി നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈയില്‍ കരുതണം. കര്‍ണാടക, തമിഴ്‌നാട്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു പിന്നാലെയാണ് ഡല്‍ഹിയും യാത്രാനിയന്ത്രണം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ അഞ്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗമാണെന്ന ആശങ്കയിലാണ് അധികൃതര്‍. നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കാന്‍ കേന്ദ്രം നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

