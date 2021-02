ആവേശമായി രാഹുൽ, കടലിരമ്പം പോലെ കയ്യടി; ഇനി ഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് ‘ഗിയർ മാറ്റം’

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അങ്കത്തട്ടിലേക്ക് ‘എനർജി ഡ്രിങ്ക്’ കഴിച്ച് ആവേശത്തോടെ ഇറങ്ങുകയാണു കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുഡിഎഫ്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിച്ച ഐശ്വര്യ കേരളയാത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ വലിയ വിജയമായതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം നേതാക്കളിൽ പ്രകടം. കോൺഗ്രസിലോ മുന്നണിയിലോ വലിയ അസ്വാരസ്യങ്ങളില്ലാതെ, വൻ ജനപിന്തുണയിൽ യാത്ര പൂർത്തിയായതിന്റെ സന്തോഷം രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. യുഡിഎഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണ ജാഥയ്ക്കു കൊടിയിറങ്ങുമ്പോൾ, കരുക്കളെല്ലാം സജ്ജമാക്കി ഭരണമാറ്റത്തിലേക്കു ഗിയർ മാറ്റാനൊരുങ്ങുകയാണു കോൺഗ്രസ്.

ചൊവ്വാഴ്ച ശംഖുമുഖത്തു കേരളയാത്രയുടെ സമാപനം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമ്പോൾ പതിവിലേറെ ഉഷാറായിരുന്നു അണികളും നേതാക്കളും. കോവിഡ് ആശങ്കയിലും ക‌ടൽത്തീരത്ത് തടിച്ചുകൂടിയ ആയിരങ്ങൾ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കു പ്രത്യാശ പകരുന്നു. മൃദുസമീപനം വിട്ടു കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെതിരെ രാഹുൽ ആഞ്ഞടിച്ചതു പ്രവർത്തകർക്കും ആവേശമായി. ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ യുഡിഎഫിലാണെന്നും ആ പ്രതീക്ഷ നിറവേറ്റാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ടെന്നും രാഹുല്‍ പറഞ്ഞപ്പോൾ കടലിരമ്പം പോലെയാണു കയ്യടികളുയർന്നത്.

ഐശ്വര്യ കേരള യാത്ര തിരുവനന്തപുരത്തെത്തുമ്പോൾ സർക്കാരിനെതിരായ ജനകീയ കൊടുങ്കാറ്റായി മാറുമെന്നു കുമ്പളയിൽ നടന്ന ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞതു വെറുതെയായില്ലെന്നും തെളിഞ്ഞു. പിഎസ്‍സി ഉദ്യോഗാർ‌ഥികളുടെ സമരം പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റെടുത്തതിനു പിന്നാലെ, ചെന്നിത്തല തുറന്നുവിട്ട ‘ആഴക്കടൽ ഭൂതം’ ഭരണത്തിന്റെ അവസാന നാളുകളിൽ പിണറായി സർക്കാരിനെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല കുഴപ്പിച്ചത്. ചെന്നിത്തലയെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും പരിഹസിച്ചിരുത്താൻ നോക്കിയ സർക്കാരിന് ഇരുട്ടി വെളുക്കുമ്പോഴേക്കും പറഞ്ഞതെല്ലാം വിഴുങ്ങേണ്ടിയും ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന പദ്ധതിയുടെ ധാരണാപത്രം റദ്ദാക്കേണ്ടിയും വന്നു.

∙ ജനകീയ യാത്രയെന്ന് രാഹുൽ

കേരളത്തിന്‍റെ എല്ലാ മേഖലയിലെയും ജനങ്ങള്‍ പറഞ്ഞതു മുഴുവന്‍ ശ്രദ്ധിച്ചുകേട്ട ജനകീയ യാത്രയായിരുന്നു ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. കാസർകോട്ടുനിന്നു ജനുവരി 31ന് തുടങ്ങി മൂന്നാഴ്ചയിലേറെ നീണ്ട യാത്ര കോൺഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ സംവിധാനത്തെ ഉണർത്തിവിട്ടെന്നു ഹൈക്കമാൻഡും വിലയിരുത്തി. ഐശ്വര്യ കേരളയാത്ര ധാര്‍ഷ്ട്യത്തിന്‍റേതായിരുന്നില്ല, സ്നേഹത്തിന്‍റേതും വിനയത്തിന്‍റേതുമായിരുന്നു എന്നു പറഞ്ഞ രാഹുൽ വളച്ചുകെട്ടലില്ലാതെ നേരിട്ടു സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ ആക്രമണങ്ങൾക്കു തിരികൊളുത്തി.

ഐശ്വര്യ കേരളയാത്രയുടെ സമാപനം ശംഖുമുഖത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധി. ചിത്രം: മനോജ് ചേമഞ്ചേരി

‘സമര്‍ഥരായ വിദ്യാര്‍ഥികളാണു കേരളത്തിലുള്ളത്. പക്ഷേ, അവര്‍ ജോലി കിട്ടാന്‍ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നില്‍ സമരം ചെയ്യുന്നു. രാവിലെ മത്സ്യബന്ധനത്തിനു കടലില്‍ പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ തിരികെയെത്തുമ്പോള്‍, അവരുടെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വന്തം ഉപജീവന മാര്‍ഗം ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന വാര്‍ത്തയാണു കേള്‍ക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിനെതിരെയും മറ്റും ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങള്‍ ഇഴഞ്ഞുനീങ്ങുന്നു. ഇതു കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനത്തും ഭരിക്കുന്നവര്‍ തമ്മിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്‍റ് രാഷ്‌ട്രീയമാണ്.

യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വന്നാല്‍ കേരളത്തിലെ മുഴുവന്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കും ‘ന്യായ്’ പദ്ധതിപ്രകാരമുള്ള വരുമാന സ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കും. ബില്‍രഹിത ആശുപത്രികള്‍ കൊണ്ടുവരും. എല്ലാവർക്കും ഇൻഷു‍റന്‍സ് പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനം മുടക്കുന്നതോ കര്‍ഷകരുടെ ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കുന്നതോ ആയ യാതൊന്നും പ്രകടന പത്രികയിലുണ്ടാവില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങളും ജോലിയും ആനുകൂല്യങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനകള്‍ പങ്കിട്ടെടുക്കില്ല. അര്‍ഹതപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് എല്ലാം തുല്യമായി വീതിച്ചു നല്‍കും. പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങളല്ല, നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളാവും ജനകീയ പ്രകടന പത്രികയിലുണ്ടാവുക.

ഇടതു പാർട്ടിയിലാണെങ്കിൽ മാത്രം ജോലി ലഭിക്കുകയും പാർട്ടിക്കൊടി പിടിച്ചാൽ സ്വർണക്കടത്ത് അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് കേരളത്തിൽ. സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ സ്വർണക്കടത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലിരുന്നും ചെയ്യാം. പക്ഷേ, സാധാരണക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാർക്കു ജോലി വേണമെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടിവരും. അവർ‌ നിരാഹാരം കിടന്നാലും മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തില്ല. കാരണം, അവർ ഇടതു പ്രവര്‍ത്തകരല്ല. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് സീറ്റുകൾ തൂത്തുവാരി സർക്കാരുണ്ടാക്കും’– രാഹുല്‍ വ്യക്തമാക്കി.

തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ രാഹുൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർഥികളെ സന്ദർശിച്ചതും ശ്രദ്ധേയമായി. അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ രാഹുൽ അര മണിക്കൂറിലേറെ ഉദ്യോഗാര്‍ഥികളോടു കാര്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും തിരിഞ്ഞു നോക്കാതിരിക്കുകയും അങ്ങേയറ്റം വിമർശിക്കുകയും ചെയ്ത സമരപ്പന്തലിലേക്കാണു രാഹുൽ എത്തിയതെന്നതു വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം കൂട്ടി. എല്ലാ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിലെ സമരക്കാരുമായും രാഹുൽ സംസാരിച്ചു. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ നിരാഹാരമിരിക്കുന്ന പന്തല്‍ സന്ദർശിച്ച ശേഷമാണു രാഹുൽ മടങ്ങിയത്.

∙ തദ്ദേശക്ഷീണം മറന്നു, പോരാട്ടം ഉഷാർ

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം സൃഷ്ടിച്ച മങ്ങൽ 23 ദിവസം കൊണ്ടു പ്രതീക്ഷയ്ക്കു വഴിമാറിയെന്നാണു യുഡിഎഫ് നേതൃത്വത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കുകയായിരുന്നതിനാൽ ജാഥയുടെ തയാറെടുപ്പിനു ലഭിച്ചതു വളരെ കുറച്ചു ദിവസം മാത്രമായിരുന്നെന്നു കോ–ഓർഡിനേറ്റർ വി.ഡി.സതീശൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മുസ്‍ലിം ലീഗിന്റെ കൂടി പിന്തുണ വൻ ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചതോടെ കഥ മാറി. ഘടകകക്ഷികൾ അവരുടെ പങ്ക് പരമാവധി ഭംഗിയാക്കി. കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന വിമർശനത്തിന് വഴിവച്ചുവെങ്കിലും നേതൃത്വം ഗൗനിച്ചില്ല.

ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയുടെ സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി. രമേശ് ചെന്നിത്തല സമീപം. ചിത്രം: മനോജ് ചേമഞ്ചേരി

പൊതു വിഷയങ്ങൾക്കൊപ്പം ജില്ലകളെ ബാധിക്കുന്ന പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളും ജാഥയിൽ ഉയർത്തി. എല്ലായിടത്തും പ്രമുഖ വ്യക്തികളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളുണ്ടായി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിലേക്ക് അവരുടെയും വിവിധ സാമൂഹിക വിഭാഗങ്ങളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു. പാലാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിനെതിരെ അട്ടിമറി വിജയം നേടിയ മാണി സി.കാപ്പൻ അതേ പാലായിലെ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ യുഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമായി. കാപ്പൻ വരുന്നതു തലയെടുപ്പുള്ള ആനയെപ്പോലെയെന്നാണു മുസ്‌ലിം ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.കെ.കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

ബിഡിജെഎസ് പിളർന്നു രൂപീകരിച്ച ബിജെഎസ്, ജനതാദൾ എസിലെയും ജെഎസ്എസിലെയും ഓരോ വിഭാഗം എന്നിവ മുന്നണിയിൽ എത്തിയതും കരുത്തായി. മുസ്‌ലിം ലീഗിനും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ പാണക്കാട് സന്ദര്‍ശനത്തിനുമെതിരെ സിപിഎം ആക്ടിങ് സെക്രട്ടറി എ. വിജയരാഘവൻ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ നേതാക്കള്‍ ഒന്നടങ്കം രംഗത്തെത്തി. ക്രിസ്ത്യാനികളെയും മുസ്‌ലിംകളെയും തമ്മിലടിപ്പിക്കാനാണു സിപിഎം ശ്രമമെന്നു ചെന്നിത്തല തുറന്നടിച്ചു. മതവിഭാഗങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ചു രണ്ടു വോട്ടുകിട്ടാനാണു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെയും വിജയരാഘവന്റെയും ശ്രമങ്ങളെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ നിയമനിർമാണം നടത്തുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ഒപ്പംനിർത്താനും നീക്കമുണ്ടായി.

യാത്രയ്ക്കിടയിൽ, സിനിമാതാരങ്ങളും മറ്റും പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായതും പകിട്ടേറ്റി. കേരളയാത്ര എറണാകുളത്ത് എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു സംവിധായകന്‍ മേജര്‍ രവിയുടെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവേശം. സംഘ്പരിവാർ സഹയാത്രികനായിരുന്ന രവിയുടെ നീക്കം ബിജെപിയെ അമ്പരപ്പിച്ചു. നടനും സംവിധായകനുമായ രമേഷ് പിഷാരടിയും നടനും നിർമാതാവുമായ ഇടവേള ബാബുവും ഹരിപ്പാട്ട് ജാഥയുടെ സ്വീകരണ വേദിയിലെത്തി. പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ എവിടെയും മത്സരിക്കുമെന്നു നടൻ ധർമജൻ ബോൾഗാട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാജ്യാന്തര ചലച്ചിത്ര മേളയുടെ കൊച്ചി എഡിഷന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതു തന്റെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം കാരണമാണെന്നു പറഞ്ഞു ദേശീയ അവാർഡ് ജേതാവായ നടൻ സലിംകുമാർ രംഗത്തെത്തിയതും സർക്കാരിനു നാണക്കേടായി.

ഐശ്വര്യ കേരള യാത്രയുടെ സമാപനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ.

‘ശാസ്ത്രീയമായി അഴിമതി നടത്തി ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിച്ച സർക്കാരാണിത്. കടലിനെ വരെ അമേരിക്കൻ കമ്പനിക്കു വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വൻ കടക്കെണിയിലാണു സംസ്ഥാനം. പ്രതിപക്ഷം എണ്ണിപ്പറഞ്ഞ ഓരോ അഴിമതിയും സത്യമെന്നു തെളിഞ്ഞു. സദ്ഭരണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തുള്ള യാത്ര വിജയമാണ്. കേരളീയർ മാറ്റം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്’– രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ വാക്കുകളിൽ ആത്മവിശ്വാസം നിറയുന്നു.

