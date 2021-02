തിരുവനന്തപുരം∙ പിഎസ്‌സി മെയിൻ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലും സപ്ലിമെന്ററി ലിസ്റ്റിലും നിയമനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ അഞ്ചിരട്ടിയെങ്കിലും അധികംപേരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി തുടങ്ങി. ഇക്കാര്യം പഠിക്കുന്നതിനായി നിയോഗിച്ച ജസ്റ്റിസ് കെ.കെ.ദിനേശൻ കമ്മിഷനോട് അടിയന്തരമായി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ നിർദേശിച്ചു. കമ്മിഷന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങളൊരുക്കി ഉത്തരവും പുറത്തിറങ്ങി.



1958ലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സബോഡിനേറ്റ് സർവീസ് ചട്ടങ്ങളിൽ നരേന്ദ്രന്‍ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 14ഇ എന്ന ഉപചട്ടം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ ചട്ടപ്രകാരം പിഎസ്‍‌സി റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ സപ്ലിമെന്ററി ലിസ്റ്റിൽ ഓരോ സംവരണ സമുദായത്തിനും അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സംവരണ ക്വാട്ട ഉറപ്പാക്കാനാണ് ക്വാട്ടയുടെ അഞ്ചു മടങ്ങിൽ കുറയാത്ത ഉദ്യോഗാർഥികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തുടങ്ങിയത്.



ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ അഞ്ചിരട്ടി അധികംപേരുടെ ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് പിന്നീട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടിനൽകാനുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കും കോടതി വ്യവഹാരങ്ങൾക്കും ഉദ്യോഗാർഥികളിൽനിന്നുള്ള പരാതികൾക്കും ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്നാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപിക്കാൻ 2019 ഡിസംബറിൽ കമ്മിഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്.



കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ചെങ്കിലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല. സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നിലെ ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ സമരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിലാണ് കമ്മിഷന്റെ പ്രവർത്തനം ചർച്ചയായത്. തുടർന്ന്, കമ്മിഷന് ആവശ്യമായ സൗകര്യം അനുവദിക്കാനും അടിയന്തരമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാൽ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ അഞ്ചിരട്ടി അധികംപേരെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാനാണ് സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത്.

English Summary: Kerala government ask report from KK Dineshan commission over PSC rank list